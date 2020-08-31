Наразі провести місцеві вибори 25 жовтня 2020 року на окупованому Донбасі не дозволяють умови безпеки. Таку думку висловив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

Парламент веде діалог з українською делегацією у ТКГ

Про це Корнієнко заявив під час з'їзду політсили 31 серпня. Корнієнко зазначив, що наразі не бачить пропозицій щодо внесення у постанову Верховної Ради про місцеві вибори змін, повідомляє Укрінформ.

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Ми ведемо діалог із головою української делегації Тристоронньої контактної групи Леонідом Макаровичем Кравчуком, в принципі діалог налагоджено, з Олексієм Резніковим, з Андрієм Костіним (представник України в підгрупі з політичних питань ТКГ – 24 канал) Вони всі члени ТКГ,

– сказав Корнієнко.

Які вимоги Росії щодо місцевих виборів на Донбасі

Раніше представники Росії під час засідання ТКГ висунули українській делегації вимогу – проведення місцевих виборів на окупованій території Донбасу. В іншому разі, Москва може заблокувати переговорний процес.

Очільник української делегації Леонід Кравчук направив до парламенту звернення щодо внесення змін у постанову про призначення місцевих виборів. Спікер Разумков передав лист Кравчука профільному комітету.

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