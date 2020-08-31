Корнієнко про вибори на окупованому Донбасі: безпекових передумов для цього поки немає
Наразі провести місцеві вибори 25 жовтня 2020 року на окупованому Донбасі не дозволяють умови безпеки. Таку думку висловив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.
Парламент веде діалог з українською делегацією у ТКГ
Про це Корнієнко заявив під час з'їзду політсили 31 серпня. Корнієнко зазначив, що наразі не бачить пропозицій щодо внесення у постанову Верховної Ради про місцеві вибори змін, повідомляє Укрінформ.
До теми Вибори на Донбасі-2020: як нардепи відреагували на заяву Кравчука
Ми ведемо діалог із головою української делегації Тристоронньої контактної групи Леонідом Макаровичем Кравчуком, в принципі діалог налагоджено, з Олексієм Резніковим, з Андрієм Костіним (представник України в підгрупі з політичних питань ТКГ – 24 канал) Вони всі члени ТКГ,
– сказав Корнієнко.
Які вимоги Росії щодо місцевих виборів на Донбасі
Раніше представники Росії під час засідання ТКГ висунули українській делегації вимогу – проведення місцевих виборів на окупованій території Донбасу. В іншому разі, Москва може заблокувати переговорний процес.
Очільник української делегації Леонід Кравчук направив до парламенту звернення щодо внесення змін у постанову про призначення місцевих виборів. Спікер Разумков передав лист Кравчука профільному комітету.