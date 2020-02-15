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      Корнієнко розповів про оновлення в партії "Слуга народу"

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      Слуга народу "планує відновити раду партії" - Корнієнко / Getty Images

      "Слуга народу" має намір оновити склад ради партії. Також затвердять нову реакцію статуту партії – перед цим над ним ретельно працювати юристи.

      Зміни запровадять на третьому з’їзді партії. Про це заявив глава цієї політичної сили і перший заступник керівника однойменної фракції у Верховній Раді Олександр Корнієнко, пише "Інтерфакс-Україна".

      Цікаво: Корнієнко розповів про помилки при наборі людей у "Слугу народу"

      Корнієнко пояснив, що більшість кандидатів до ради партії є депутатами.

      У нас є керівний орган – вища рада партії і, як глава партії, я збираюся під час з'їзду запропонувати оновити його склад, щоб ми далі працювали більш розширеної командою,
      – сказав він.

      Глава партії також зазначив, що з'їзд має затвердити нову редакцію статуту партії. Це важливо для майбутніх місцевих виборів для формування регіональних організацій і місцевих осередків політичної сили.

      "Ми на місцевих виборах хочемо запобігти появі юридичної бруду і спаму, які були на парламентських виборах. ... Є підозра, що на місцевих виборах будуть з'являтися клони не тільки кандидатів, а й партій", – додав Корнієнко.

      Він також наголосив що для того, аби уникнути подібних ситуацій, над статутом ретельно працювали юристи. Корнієнко розповів, що з'їзд продовжить дискусію про ідеологію партії, після чого її обговорять "вже всередині партії, в регіонах".

      Зазначимо, третій етап з'їзду президентської партії "Слуга народу" відбувається у Києві 15 лютого. 

      Довідка. Місцеві вибори в Україні заплановані на жовтень 2020 року. Українці обиратимуть депутатів обласних, міських, сільських та селищних рад. Місцеві вибори неможливо буде провести в окупованому Криму. Але є ймовірність, що їх вдасться провести на окупованому на сьогодні Донбасі – на це сподівається президент Володимир Зеленський.

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Місцеві вибори 2020 Олександр Корнієнко Слуга народу Новини України Новини політики
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