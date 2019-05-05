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      Король Данило, ретро-автомобілі та велопробіг: Львів гучно відсвяткував День міста

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      День міста у Львові
      День міста у Львові / фото з відкритих джерел

      Львів у стилі ретро відсвяткував своє 763-річчя. Народні гуляння цьогоріч припали на вихідні з 3 по 5 травня.

      Жителів і гостей міста розважали виставкою ретро-автомобілів та світлин старого Львова. Окрім того, відбувся також яскравий велопробіг батярів.

      Читайте також: Львів святкує День міста: яскраві фото параду

      Ключовим заходом стала загальноміська хода, в центрі якої було відтворення історичних подій королівських часів. Очолили її король Лев із королевою Констанцією. За ними крокували творчі колективи в традиційних українських костюмах, духові оркестри, велосипедисти та інші.

      Ми поринули в історію, у стиль ретро і згадали ті часи, коли Львів був славний, як завжди. Львів – це душа нашого народу. Слава Львову! Слава Україні!
      – сказав мер Львова Андрій Садовий.

      Жителям та гостям міста не завадив навіть славнозвісний львівський дощ, який в останній день народних гулянь лив без перестану.

      Як Львів відсвяткував своє 763-річчя дивіться у відео:

       

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      Теги: Новини України Новини Львова Андрій Садовий
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