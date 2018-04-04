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Король в біатлоні і король в житті, – Домрачева зворушливо про Бйорндалена

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Дар'я Домрачева і Уле Ейнар Бйорндален
Дар'я Домрачева і Уле Ейнар Бйорндален / Фото із відкритих джерел

Найтитулованіший біатлоніст сучасності норвежець Уле Ейнар Бйорндален оголосив про закінчення кар'єри у 44 роки.

Його дружина білоруська біатлоністка Дар'я Домрачева написала зворушливий пост з цього приводу на своїй сторінці в Instagram.

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Король біатлону, король і в житті. Пишаюся цим Чоловіком. Чоловік, який розбив кордони, чоловік, що розбив стереотипи. Його спортивна кар'єра – приклад для мільйонів, як боротися і прагнути до мети. Кар'єра, яка буде надихати ще безліч поколінь. Його поведінка за життя – приклад для всіх, як поважати інших. Як зберігати обличчя перед труднощами. Як бути вищим підводних ігор. Як бути ЛЮДИНОЮ. Просто ПЕРЕМОЖЕЦЬ…
– написала Домрачева, додавши серію переможних фото чоловіка.

And the WINNER IS... OLE EINAR BJØRNDALEN!!! The KING OF BIATHLON, the KING IN LIFE. Very proud of this MAN. Man who broke a limits, Man who broke stereotypes. His sport career-is example for millions how to fight for the goal. Career wich will inspire many generations after. His behavior in life - example for everyone how to respect other. How to keep a face infront of difficulties. How to be higher of underground games. How to be a HUMAN. Simply a WINNER... #SIMPLYTHEBEST #proud #Bjørndalen #SimplyAWinner #beautifulathlete #KING И ПОБЕДИТЕЛЬ.....УЛЕ ЭЙНАР БЬЁРНДАЛЕН!!! КОРОЛЬ БИАТЛОНА, КОРОЛЬ И В ЖИЗНИ. Горжусь этим Мужчиной. Мужчина, разбивший границы, Мужчина, разбивший стереотипы. Его спортивная карьера-пример для миллионов, как бороться и стремиться к цели. Карьера, которая будет вдохновлять ещё множество поколений. Его поведение по жизни - пример для всех,как уважать других. Как сохранять лицо перед трудностями. Как быть выше подводных игр. Как быть ЧЕЛОВЕКОМ. Просто ПОБЕДИТЕЛЬ... #БЬЁРНДАЛЕН #победитель #КОРОЛЬ

Допис, поширений Darya Domracheva (@dadofun)

Французький біатлоніст Мартен Фуркад, який потроху наздоганяє Бйорндалена за кількістю Великих і Малих кришталевих глобусів, теж не поскупився на слова поваги на адресу легендарного біатлоніста.

3 квітня восьмиразовий олімпійський чемпіон, норвезький біатлоніст Уле Ейнар Бйорндален оголосив про завершення спортивної кар’єри.

Теги: Новини України Новини спорту Новини біатлону Норвегія
Джерело: 24 Канал
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