Король в біатлоні і король в житті, – Домрачева зворушливо про Бйорндалена

Найтитулованіший біатлоніст сучасності норвежець Уле Ейнар Бйорндален оголосив про закінчення кар'єри у 44 роки.

Його дружина білоруська біатлоністка Дар'я Домрачева написала зворушливий пост з цього приводу на своїй сторінці в Instagram.

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Король біатлону, король і в житті. Пишаюся цим Чоловіком. Чоловік, який розбив кордони, чоловік, що розбив стереотипи. Його спортивна кар'єра – приклад для мільйонів, як боротися і прагнути до мети. Кар'єра, яка буде надихати ще безліч поколінь. Його поведінка за життя – приклад для всіх, як поважати інших. Як зберігати обличчя перед труднощами. Як бути вищим підводних ігор. Як бути ЛЮДИНОЮ. Просто ПЕРЕМОЖЕЦЬ…

– написала Домрачева, додавши серію переможних фото чоловіка.

Французький біатлоніст Мартен Фуркад, який потроху наздоганяє Бйорндалена за кількістю Великих і Малих кришталевих глобусів, теж не поскупився на слова поваги на адресу легендарного біатлоніста.

@martinfkde on Björndalen: "As a kid, I kept his poster in my room for years. As a young athlete, I realized how big the gap was between my level and the best man in the world when he passed me for the first time in the Hochfilzen World Cup in 2008...he was and is my idol." pic.twitter.com/PRohFvLzg5 — IBU (@biathlonworld) 3 квітня 2018 р.

3 квітня восьмиразовий олімпійський чемпіон, норвезький біатлоніст Уле Ейнар Бйорндален оголосив про завершення спортивної кар’єри.