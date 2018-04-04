Король в біатлоні і король в житті, – Домрачева зворушливо про Бйорндалена
Найтитулованіший біатлоніст сучасності норвежець Уле Ейнар Бйорндален оголосив про закінчення кар'єри у 44 роки.
Його дружина білоруська біатлоністка Дар'я Домрачева написала зворушливий пост з цього приводу на своїй сторінці в Instagram.
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Король біатлону, король і в житті. Пишаюся цим Чоловіком. Чоловік, який розбив кордони, чоловік, що розбив стереотипи. Його спортивна кар'єра – приклад для мільйонів, як боротися і прагнути до мети. Кар'єра, яка буде надихати ще безліч поколінь. Його поведінка за життя – приклад для всіх, як поважати інших. Як зберігати обличчя перед труднощами. Як бути вищим підводних ігор. Як бути ЛЮДИНОЮ. Просто ПЕРЕМОЖЕЦЬ…
– написала Домрачева, додавши серію переможних фото чоловіка.
Французький біатлоніст Мартен Фуркад, який потроху наздоганяє Бйорндалена за кількістю Великих і Малих кришталевих глобусів, теж не поскупився на слова поваги на адресу легендарного біатлоніста.
3 квітня восьмиразовий олімпійський чемпіон, норвезький біатлоніст Уле Ейнар Бйорндален оголосив про завершення спортивної кар’єри.