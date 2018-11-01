Королева Хелловіну: приголомшливі перевтілення Хайді Клум

Після того, як супермодель Хайді Клум з'явилася на щорічній Хелловін-вечірці і показала свій костюм, можна сміливо сказати, що вона зможе зберегти свій титул королеви цього свята як мінімум до наступного року.

На Хелловін-2018 Хайді перевтілилася у героїню мультфільму "Шрек" – в троля принцесу Фіону. Її напарником став коханий-музикант Том Каулітц, який перевтілився відповідно у троля Шрека.

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Хайді Клум в костюмі троля принцеси Фіони і Том Каулітц в костюмі Шрека



Хайді Клум в костюмі троля принцеси Фіони і Том Каулітц в костюмі Шрека



Хайді Клум в костюмі троля принцеси Фіони і Том Каулітц в костюмі Шрека

Але протягом останніх 18 років зірка Хайді Клум дивує публіку не менш цікавими та інколи зовсім приголомшливими костюмами на свято Хелловіну. Свій перший образ вона продемонструвала у 2000 році, коли одягнула на святкову вечірку традиційний німецький жіночий костюм "dirndl". Відтоді і започаткувалась ціла епоха, у якій топ-модель Хайді Клум і прозвали справжньою королевою Хелловін-вечірок.

Готична Пеппі, 2000 рік:

Леді Годіва, 2001 рік:

Бетті Буп, 2002 рік:

Золотий Чужий, 2003 рік:

Червона відьма, 2004 рік:

Вампір, 2005 рік:

Заборонений фрукт, 2006 рік:

Кіт, 2007 рік:

Богиня Калі, 2008 рік:

Ворон, 2009 рік:

Супергерой, 2010 рік:

Без шкіри, 2011 рік:

Мавпа, 2011 рік:

Клеопатра, 2012 рік:

Стара Леді, 2013 рік:

Метелик, 2014 рік:

Джесіка Реббіт, 2015 рік:

Хайді Клум в образі багатьох Хайді, 2016 рік:

Костюм вовка з кліпу Майкла Джексона 1982 року, 2017 рік: