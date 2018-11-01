Королева Хелловіну: приголомшливі перевтілення Хайді Клум
Після того, як супермодель Хайді Клум з'явилася на щорічній Хелловін-вечірці і показала свій костюм, можна сміливо сказати, що вона зможе зберегти свій титул королеви цього свята як мінімум до наступного року.
На Хелловін-2018 Хайді перевтілилася у героїню мультфільму "Шрек" – в троля принцесу Фіону. Її напарником став коханий-музикант Том Каулітц, який перевтілився відповідно у троля Шрека.
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Хайді Клум в костюмі троля принцеси Фіони і Том Каулітц в костюмі Шрека
Хайді Клум в костюмі троля принцеси Фіони і Том Каулітц в костюмі Шрека
Хайді Клум в костюмі троля принцеси Фіони і Том Каулітц в костюмі Шрека
Але протягом останніх 18 років зірка Хайді Клум дивує публіку не менш цікавими та інколи зовсім приголомшливими костюмами на свято Хелловіну. Свій перший образ вона продемонструвала у 2000 році, коли одягнула на святкову вечірку традиційний німецький жіночий костюм "dirndl". Відтоді і започаткувалась ціла епоха, у якій топ-модель Хайді Клум і прозвали справжньою королевою Хелловін-вечірок.
Готична Пеппі, 2000 рік:
Леді Годіва, 2001 рік:
Бетті Буп, 2002 рік:
Золотий Чужий, 2003 рік:
Червона відьма, 2004 рік:
Вампір, 2005 рік:
Заборонений фрукт, 2006 рік:
Кіт, 2007 рік:
Богиня Калі, 2008 рік:
Ворон, 2009 рік:
Супергерой, 2010 рік:
Без шкіри, 2011 рік:
Мавпа, 2011 рік:
Клеопатра, 2012 рік:
Стара Леді, 2013 рік:
Метелик, 2014 рік:
Джесіка Реббіт, 2015 рік:
Хайді Клум в образі багатьох Хайді, 2016 рік:
Костюм вовка з кліпу Майкла Джексона 1982 року, 2017 рік: