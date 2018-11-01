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      Королева Хелловіну: приголомшливі перевтілення Хайді Клум

      2546 Читать новость на русском
      Костюми Хайді Клум на Хелловін
      Костюми Хайді Клум на Хелловін / 24 Канал

      Після того, як супермодель Хайді Клум з'явилася на щорічній Хелловін-вечірці і показала свій костюм, можна сміливо сказати, що вона зможе зберегти свій титул королеви цього свята як мінімум до наступного року.

      На Хелловін-2018 Хайді перевтілилася у героїню мультфільму "Шрек" – в троля принцесу Фіону. Її напарником став коханий-музикант Том Каулітц, який перевтілився відповідно у троля Шрека.

      Читайте також: Який незвичайний костюм вдягнула Хайді Клум на Хелловін: вражаюче перевтілення


      Хайді Клум в костюмі троля принцеси Фіони і Том Каулітц в костюмі Шрека


      Хайді Клум в костюмі троля принцеси Фіони і Том Каулітц в костюмі Шрека


      Хайді Клум в костюмі троля принцеси Фіони і Том Каулітц в костюмі Шрека

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Heidi Klum (@heidiklum)

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Heidi Klum (@heidiklum)

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Heidi Klum (@heidiklum)

       

      Але протягом останніх 18 років зірка Хайді Клум дивує публіку не менш цікавими та інколи зовсім приголомшливими костюмами на свято Хелловіну. Свій перший образ вона продемонструвала у 2000 році, коли одягнула на святкову вечірку традиційний німецький жіночий костюм "dirndl". Відтоді і започаткувалась ціла епоха, у якій топ-модель Хайді Клум і прозвали справжньою королевою Хелловін-вечірок.

      Готична Пеппі, 2000 рік:

      Хайді Клум Хелловін 2000

      Леді Годіва, 2001 рік:

      Хайді Клум Хелловін 2001

      Бетті Буп, 2002 рік:

      Хайді Клум Хелловін 2002

      Золотий Чужий, 2003 рік:

      Хайді Клум Хелловін 2003

      Червона відьма, 2004 рік:

      Хайді Клум Хелловін 2004

      Вампір, 2005 рік:

      Хайді Клум Хелловін 2005

      Заборонений фрукт, 2006 рік:

      Хайді Клум Хелловін 2006

      Кіт, 2007 рік:

      Хайді Клум Хелловін 2007

      Богиня Калі, 2008 рік:

      Хайді Клум Хелловін 2008

      Ворон, 2009 рік:

      Хайді Клум Хелловін 2009

      Супергерой, 2010 рік:

      Хайді Клум Хелловін 2010

      Без шкіри, 2011 рік:

      Хайді Клум Хелловін 2011

      Мавпа, 2011 рік:

      Хайді Клум Хелловін 2011

      Клеопатра, 2012 рік:

      Хайді Клум Хелловін 2012

      Стара Леді, 2013 рік:

      Хайді Клум Хелловін 2013

      Метелик, 2014 рік:

      Хайді Клум Хелловін 2014

      Джесіка Реббіт, 2015 рік:

      Хайді Клум Хелловін 2015

      Хайді Клум в образі багатьох Хайді, 2016 рік:

      Хайді Клум Хелловін 2016

      Костюм вовка з кліпу Майкла Джексона 1982 року, 2017 рік:

      Хайді Клум Хелловін 2017

      Теги: LifeStyle Мода Хелловін
      Джерело: 24 Канал
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