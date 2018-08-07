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Королева Іспанії обрала розкішну сукню для зустрічі з високопосадовцями: фото

2926 Читать новость на русском
Королева Летиція
Королева Летиція / Getty images

Іспанська королева Летиція вкотре зачарувала стильним образом. Вона обрала для зустрічі з прем'єр-міністром розкішну квіткову сукню.

Королева Іспанії вважається у своїй країні своєрідною "іконою стилю". Все тому, що чарівна Летиція вдало підбирає вбрання на кожну світську чи офіційну подію. Яскраві та водночас елегантні сукні приголомшують всіх учасників події.

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Сьогодні, 7 серпня, королева супроводжувала свого чоловіка – Філіпа VI – на офіційній зустрічі з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом та його дружиною Марією. Монарх із главою уряду обговорили ряд важливих питань для країни за урочистим обідом. 

Відомо, що зустріч пройшла в палаці Альмудаїна, що на острові Майорка. Саме там подружжя разом із доньками проводить літню відпустку. Однак відпочивати пара не має наміру, а щоразу бере участь в організованих офіційних заходах. 

 

На зустріч з главою уряду та його дружиною чарівна Летиція прийшла в розкішній літній сукні з квітковим принтом від Adolfo Domínguez. До образу вона підібрала стильні світлі босоніжки на підборах. Ідеальна укладка волосся та легкий макіяж завершили look королеви та зробили його легким і невимушеним. 

 

Варто зазначити, що у мережі настільки вподобали новий образ королеви Летиції, що детально показали, як кожна жінка може повторити його.

 

Теги: LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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