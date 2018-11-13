Королева Іспанії приголомшила стильним вбранням у Перу: ефектні фото

Іспанська королева Летиція вкотре підтвердила свій неофіційний статус "ікони стилю". Представниця королівської родини вкотре приголомшила громадськість стильним вбранням.

Відомо, що король Філіп VI вирушив у заплановану міжнародну поїздку. Супроводжувала монарха його чарівна дружина Летиція. У понеділок, 12 листопада, королівське подружжя навідалось до Перу, де зустрілось із Президентом Мартіном Віскарра і першою леді Марібель Діас Кабельо.

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До зустрічі з високопосадовцями королева Летиція підготувалась заздалегідь. Ефектна іспанка вбрала розкішну чорно-білу сукню з рукавом від Carolina Herrera. Вбрання підкреслило струнку фігуру дружини монарха.

Летиція підібрала до стильної сукні туфлі-човники та лаконічні прикраси. Окрім цього, перед журналістами королева позувала із невеличким світлим клатчем. Волосся дружина монарха зібрала у зачіску та зробила макіяж з акцентом на очі.

Згідно з офіційним анонсом палацу, королівське подружжя пробуде у Перу впродовж 3 днів. За цей час король Філіп VI та Летиція візьмуть участь у ряді заходів, спрямованих на укріплення двосторонніх відносин між двома країнами.