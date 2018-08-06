Королева Іспанії вбрала скромну сукню на парусну регату: фото

Іспанська королева Летиція засвітила скромну сукню на спортивному заході. Дружина монарха спостерігала за парусною регатою на Майорці.

Королівська родина Іспанії продовжує відпочинок на мальовничому острові Майорка. Монарх Філіп VI з дружиною Летицією оселились в розкішному палаці Альмудаїна. На відпочинок знамените подружжя подалось зі своїми доньками – 12-річною Леонор та 11-річною Софією.

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Однак король та королева Іспанії вирішили не тільки засмагати на пляжі, але й брати участь у запланованих публічних заходах. Зокрема, Філіп VI і чарівна Летиція організували розкішний прийом в палаці. А за кілька днів монарх взяв участь у щорічній парусній регаті. Підтримати короля Іспанії прийшли його родичі.



Королівська сім'я Іспанії

Чарівна Летиція з'явилась на спортивній події у скромній сукні світло-сірого кольору від улюбленого бренду Carolina Herrera. Образ вона доповнила босоніжками на танкетці та білою сумкою. Ідеальна укладка, макіяж та лаконічні прикраси завершили look королеви.



Королева Летиція підтримала чоловіка на парусній регаті

Водночас доньки королівського подружжя були вбрані в однакові світлі сукні різного відтінку. Відтак Леонор та Софія виглядали, як двійнята.



Королева Летиція з доньками



Королівська родина Іспанії на відпочинку



Королева Летиція підтримала свого чоловіка Філіпа VI

Всі фото – Getty Images