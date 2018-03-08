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Королева Іспанії вразила яскравим вбранням: чарівні фото

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Королева Летиція
Королева Летиція / Фото із соцмереж

Дружина іспанського короля Філіпа VI зачарувала яскравим та стильним образом на офіційному заході.

Королева Летиція неодноразово демонструвала, що елегантне вбрання може бути стильним. Цього разу дружина іспанського короля вибрала легкий та символічний одяг для зустрічі зі спортсменами.

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Як відомо, представники королівської сім'ї зробили урочистий прийом для олімпійської збірної Іспанії, яка брала участь у змаганнях в Південній Кореї. Для події королева Летиція обрала спідницю-міді з квітковим принтом від дизайнера Carolina Herrera. Образ вона доповнила білою відолазкою від Hugo Boss. Червоні чоботи яскраво підкреслили стильний "лук" королеви.

Прихильники Летиції не стримували компліментів. Користувачі соціальних мереж захоплюються яскравими "луками" дружини Філіпа VI.


Королева Летиція вразила стильним образом


Королева Іспанії – Летиція


Королівська сім'я на зустрічі зі спортсменами


Король Філіп VI з дружиною Летицією


Зустріч королівської сім'ї зі спортсменами


Урочистий прийом олімпійської збірної Іспанії

Фото – Getty images

Теги: LifeStyle Мода
Джерело: 24 Канал
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