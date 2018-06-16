14:02
16 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
26°C
26°C 17°C
  • неділя
    28°C 20°C
  • понеділок
    27°C 18°C
  • вівторок
    27°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Постійні клієнти Путіна. Опа Джигурда!
Вєсті Кремля
22:57, 15 червня
Вєсті.UA. Стриптизер для Тимошенко. Російський послід на "Інтері"
Вєсті.UA
21:43, 15 червня
В Україні існує два Верховних Суди: чому держава платить суддям, які не судять
ЦРУ
00:07, 15 червня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Хрущовки. Як за десятиліття переселити третину країни
Згадати все
22:57, 12 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу

Королева Іспанії засвітила яскраві сукні в США: фото

550 Читать новость на русском
Королева Летиція
Королева Летиція / Фото із соцмереж

Іспанська королева Летиція обрала приголомшливі сукні під час візиту до США. Дружина короля Філіпа VI зачарувала літніми "луками" на офіційних заходах.

Вперше з часу президентства Дональда Трампа королівські особи прибули до Сполучених Штатів Америки. Король Іспанії Філіп VI у супроводі чарівної дружини Летиції здійснили офіційний тур містами, які мають тісні історичні зв'язки з державою.

Читайте також: Сварки на Великдень: конфлікт між іспанськими королевами зірвав мережу

Зокрема, королівське подружжя навідалось до міста Новий Орлеан, який був заснований на території, яку іспанці колонізували ще в XVI столітті. Відомо, що візит короля Філіпа VI був присвячений 300-річчю з часу створення населеного пункта. 

Королева Летиція зачарувала громадськість з першого виходу в аеропорту. Дружина монарха в яскраво-червоній сукні приголомшила елегантністю та витонченістю образу. Діамантові прикраси та маленька сумка-клатч завершили "лук" королеви Іспанії. До плаття чарівна Летиція підібрала туфлі на підборах. Під час виходу королева ніжно трималась за руку свого чоловіка, демонструючи сімейну ідилію.

 

 

 

Окрім цього, королева Летиція засвітила ще одне літнє плаття. Дружина монарха з'явилась на офіційному заході в стильній рожевій сукні. Під час зустрічі з мером Нового Орлеану Латойєю Кантрелл королівське подружжя отримало символічний ключ від міста. Із Дональдом Трампом король Філіп VI та Летиція поки не зустрічались.

Читайте також: Королева Іспанії відвідала урочисту подію в яскравому вбранні: чарівні фото

 

 

 

Теги: LifeStyle Новини США
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук