Королева Іспанії засвітила яскраві сукні в США: фото

Іспанська королева Летиція обрала приголомшливі сукні під час візиту до США. Дружина короля Філіпа VI зачарувала літніми "луками" на офіційних заходах.

Вперше з часу президентства Дональда Трампа королівські особи прибули до Сполучених Штатів Америки. Король Іспанії Філіп VI у супроводі чарівної дружини Летиції здійснили офіційний тур містами, які мають тісні історичні зв'язки з державою.

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Зокрема, королівське подружжя навідалось до міста Новий Орлеан, який був заснований на території, яку іспанці колонізували ще в XVI столітті. Відомо, що візит короля Філіпа VI був присвячений 300-річчю з часу створення населеного пункта.

Королева Летиція зачарувала громадськість з першого виходу в аеропорту. Дружина монарха в яскраво-червоній сукні приголомшила елегантністю та витонченістю образу. Діамантові прикраси та маленька сумка-клатч завершили "лук" королеви Іспанії. До плаття чарівна Летиція підібрала туфлі на підборах. Під час виходу королева ніжно трималась за руку свого чоловіка, демонструючи сімейну ідилію.

Допис, поширений Magazinespain (@magazinespain) 15 Чер 2018 р. о 12:31 PDT

Допис, поширений Spanish Royal Family (@spanish.royals) 15 Чер 2018 р. о 1:27 PDT

Допис, поширений S.M. Reina Letizia (@letizia_de_princesa_a_reina) 15 Чер 2018 р. о 12:31 PDT

Окрім цього, королева Летиція засвітила ще одне літнє плаття. Дружина монарха з'явилась на офіційному заході в стильній рожевій сукні. Під час зустрічі з мером Нового Орлеану Латойєю Кантрелл королівське подружжя отримало символічний ключ від міста. Із Дональдом Трампом король Філіп VI та Летиція поки не зустрічались.

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Допис, поширений S.M. Reina Letizia (@letizia_de_princesa_a_reina) 15 Чер 2018 р. о 11:25 PDT

Допис, поширений S.M. Reina Letizia (@letizia_de_princesa_a_reina) 15 Чер 2018 р. о 1:28 PDT