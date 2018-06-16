Королева Іспанії засвітила яскраві сукні в США: фото
Іспанська королева Летиція обрала приголомшливі сукні під час візиту до США. Дружина короля Філіпа VI зачарувала літніми "луками" на офіційних заходах.
Вперше з часу президентства Дональда Трампа королівські особи прибули до Сполучених Штатів Америки. Король Іспанії Філіп VI у супроводі чарівної дружини Летиції здійснили офіційний тур містами, які мають тісні історичні зв'язки з державою.
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Зокрема, королівське подружжя навідалось до міста Новий Орлеан, який був заснований на території, яку іспанці колонізували ще в XVI столітті. Відомо, що візит короля Філіпа VI був присвячений 300-річчю з часу створення населеного пункта.
Королева Летиція зачарувала громадськість з першого виходу в аеропорту. Дружина монарха в яскраво-червоній сукні приголомшила елегантністю та витонченістю образу. Діамантові прикраси та маленька сумка-клатч завершили "лук" королеви Іспанії. До плаття чарівна Летиція підібрала туфлі на підборах. Під час виходу королева ніжно трималась за руку свого чоловіка, демонструючи сімейну ідилію.
Окрім цього, королева Летиція засвітила ще одне літнє плаття. Дружина монарха з'явилась на офіційному заході в стильній рожевій сукні. Під час зустрічі з мером Нового Орлеану Латойєю Кантрелл королівське подружжя отримало символічний ключ від міста. Із Дональдом Трампом король Філіп VI та Летиція поки не зустрічались.
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