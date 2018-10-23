Королева Іспанії здивувала стрункою фігурою у сукні з декольте: фото

Іспанська королева Летиція разом з королем Філіпом VI відвідали 35-ту щорічну премію імені іспанського журналіста Francisco Cerecedo у Мадриді.

Для виходу ікона стилю Іспанії одягнула темне плаття з білою вставкою і декольте, яке підкреслило фігуру Летиції.

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46-річна королева доповнила образ маленьким чорним клатчем і туфлями на підборах. Завершують сміливий look сережки з діамантами.

Цікаво, що зазвичай Летиція з'являється з прямим волоссям, однак цього разу вона продемонструвала нову зачіску з об'ємною укладкою.



Філіп VI і королева Летиція / Getty



Філіп VI і королева Летиція / Getty



Королева Летиція / Getty



Філіп VI і королева Летиція / Getty



Королева Летиція / Getty