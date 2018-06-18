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Королева Летиція показала витончену сукню під час офіційного заходу: фото

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Королева Летиція продемонструвала витончену сукню в США
Королева Летиція продемонструвала витончену сукню в США / Getty images

Іспанська королева Летиція – улюблениця королівської родини. Вона вміло підбирає всі вбрання, демонструючи елегантність дружини монарха та витонченість свого смаку. Так, під час офіційного заходу в США королева вкотре приголомшила чудово сукнею.

Королева Іспанії Летиція славиться елегантним стилем, який демонструє під час кожного виходу. Винятком не стала її поїздка з чоловіком до Сполучених Штатів Америки. Це перший візит монархів з початку президентства Дональда Трампа. І хоч з самим главою Білого дому наразі іспанське подружжя не зустрілось, однак король та королева вже мандрують американськими містами, які мають тісні історичні зв'язки з Іспанією.

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Після Нового Орлеану Філіп VI з Летицією відвідали Техас, де встигли відвідати палац іспанського губернатора в Сан-Антоніо. Будівля XVIII століття є національною пам'яткою та єдиним приміщенням колоніального стилю в штаті. 

Король Іспанії та його дружина Летиція в Техасі
Король Іспанії та його дружина Летиція в Техасі

Для офіційного заходу королева Летиція підібрала стильне плаття з елегантним принтом та V-подібним вирізом. До вбрання дружина іспанського монарха підібрала яскраві туфлі на підборах. Ідеальна укладка волосся та ніжний макіяж завершили стильний "лук" королеви Летиції.


Королева Летиція приголомшила стильним образом


Король та королева Іспанії в США


Іспанські монархи під час візиту до Техасу

Теги: LifeStyle Новини США
Джерело: 24 Канал
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