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Королева Летиція приголомшила елегантним образом на офіційному заході: фото

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Королева Летиція приголомшила елегантним образом на офіційному заході
Королева Летиція приголомшила елегантним образом на офіційному заході / Getty images

Іспанська королева вміє вразити громадськість яскравим та витонченим вбранням. В останній день перебування в США чарівна Летиція оділа сукню, яка привернула увагу всіх очевидців.

Король Філіп VI та його чарівна дружина Летиція завершують кількаденну мандрівку Сполученими штатами Америки. Іспанські монархи відвідали місця, історично пов'язані з країною та взяли участь у десятках офіційних заходів. Королева підготувалась до поїздки, тому кожен її вихід відзначався надзвичайним стилем та елегантністю.

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В останній день перебування в США іспанський король та королева відвідали музей в місті Сан-Антоніо, де зустрілись з мером американського населеного пункту. Всі учасники офіційного заходу взяли участь в екскурсії та насолодились красою картин, представлених на виставці. 


Екскурсія в американському музеї

Для походу в музей королева Летиція вбрала стильну сукню з поясом. Плаття з V-подібним вирізом підкреслило струнку талію дружини короля Філіпа VІ. Літній "лук" іспанка доповнила білими сережками та чорними туфлями на підборах. Ідеальна укладка та легкий макіяж завершили образ королеви Летиції. 

 


Королева Летиція та король Філіп VI 


Королева Летиція засвітила стильне плаття

Відомо, що згодом відбудеться зустріч представників королівської сім'ї з главою Білого дому Дональдом Трампом. Не омине увагою поважну зустріч перша леді США Меланія.

Теги: LifeStyle Новини США
Джерело: 24 Канал
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