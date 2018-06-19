Королева Летиція приголомшила елегантним образом на офіційному заході: фото

Іспанська королева вміє вразити громадськість яскравим та витонченим вбранням. В останній день перебування в США чарівна Летиція оділа сукню, яка привернула увагу всіх очевидців.

Король Філіп VI та його чарівна дружина Летиція завершують кількаденну мандрівку Сполученими штатами Америки. Іспанські монархи відвідали місця, історично пов'язані з країною та взяли участь у десятках офіційних заходів. Королева підготувалась до поїздки, тому кожен її вихід відзначався надзвичайним стилем та елегантністю.

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В останній день перебування в США іспанський король та королева відвідали музей в місті Сан-Антоніо, де зустрілись з мером американського населеного пункту. Всі учасники офіційного заходу взяли участь в екскурсії та насолодились красою картин, представлених на виставці.



Екскурсія в американському музеї

Для походу в музей королева Летиція вбрала стильну сукню з поясом. Плаття з V-подібним вирізом підкреслило струнку талію дружини короля Філіпа VІ. Літній "лук" іспанка доповнила білими сережками та чорними туфлями на підборах. Ідеальна укладка та легкий макіяж завершили образ королеви Летиції.

Допис, поширений S.M. Reina Letizia (@letizia_de_princesa_a_reina) 18 Чер 2018 р. о 10:55 PDT



Королева Летиція та король Філіп VI



Королева Летиція засвітила стильне плаття

Відомо, що згодом відбудеться зустріч представників королівської сім'ї з главою Білого дому Дональдом Трампом. Не омине увагою поважну зустріч перша леді США Меланія.