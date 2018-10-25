Королева обирає червоний: Летиція з чоловіком-королем на урочистому прийомі

Іспанська королева Летиція з чоловіком Філіпом VI організували урочистий обід для президента Федеративної Республіки Німеччини Франка-Вальтера Штайнмайера і його дружини Ельке Бюденбендер в Королівському палаці, в Мадриді.

Для виходу у світ Летиція, яку вважають іконою моди в Іспанії, вкотре приголомшила стильним вибором вбрання. Іспанська королева підготувала ефектний образ, який зміг перевершити розкішний вигляд першої леді Німеччини.

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46-річна дружина короля Іспанія одягнула спідницю і блузку насиченого червоного кольору. Свій look Летиція доповнила туфлями на високих підборах у тон і перловим намистом.



Королева Летиція і король Філіп VI / Getty

Також Летиція приміряла вишукані перлинні сережки і зробила яскравий вечірній макіяж з акцентом на очі.



Королева Летиція / Getty

Перша леді Німеччини Ельке Бюденбендер підготувала також елегантний образ: біле плаття прямого силуету, темно-синій атласний плащ і туфлі-човники темного кольору.



Ельке Бюденбендер, Франка-Вальтера Штайнмайера з королевою Летицією і Філіпом VI / Getty



Іспанська королівська сім'я зустрілася з президентом Німеччини і його дружиною у Мадриді / Getty