Королева подарувала принцу Гаррі і Меган Маркл новий особняк, – ЗМІ

Єлизавета II вдруге зробила щедрий подарунок своєму внукові принцу Гаррі та його дружині Меган Маркл. У власність молодого подружжя тепер перейде котедж в центрі парку Home Park в Віндзорі – Adelaide Cottage.

За інформацією ЗМІ, елегантний будиночок Adelaide Cottage раніше належав Пітеру Таунсенду, – офіцеру військово-повітряних сил. Раніше він мав таємний роман з молодшою сестро королеви – принцесою Маргарет та навіть претендував на її руку і серце після розлучення з власною дружиною. Після довгого "пресингу" зі сторони королівської сім’ї та преси пара згодом оголосила про свій розрив.

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У красивому котеджі залишився камін з єгипетського мармуру, вітальня з панелями з червоного дерева і стеля, прикрашена золотими дельфінами. Так у володіннях є сім виходів до Віндзорського замку, що забезпечить парі безпеку і приватність.



Adelaide Cottage на полотні художника Кейлеба Роберта Стенлі 1839 року

Інсайдери видань також повідомляють, що Меган і Гаррі зовсім скоро переїдуть в новий будинок, однак наразі вони проживають у котеджі Ноттінгем, де принц зробив пропозицію Маркл.

Раніше повідомлялось, що після весілля принца Гаррі і Меган Маркл королева подарувала їм котедж у Йорку, який розташований на території маєтку королеви в Сандрінгемі в Норфолку.