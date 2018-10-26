Королева вечора: Меган Маркл у розкішній сукні відвідала офіційний захід у Сіднеї
Після візиту до Королівство Тонга, герцог і герцогиня Сассекські повернулися до Австралії. Там Меган Маркл і принц Гаррі відвідали черговий офіційний захід – церемонію вручення премій Австралійського Географічного Товариства.
Меган з’явилася на публіці у розкішній чорно-білій сукні від Oscar de la Renta, яка була оздоблена візерунками у вигляді птахів. Образ герцогиня доповнила чорними туфлями від Aquazzura.
Читайте також: Меган Маркл продемонструвала два чарівні образи в Королівстві Тонга: фото
Меган Маркл та принц Гаррі на церемонії вручення премій Австралійського Географічного Товариства
Меган Маркл та принц Гаррі
На заході Маркл проголосила промову і представила лауреата премії Софію Скарпаріс. Вона вручила дівчині нагороду як молодому захиснику природи року.