Королева вечора: Меган Маркл у розкішній сукні відвідала офіційний захід у Сіднеї

Після візиту до Королівство Тонга, герцог і герцогиня Сассекські повернулися до Австралії. Там Меган Маркл і принц Гаррі відвідали черговий офіційний захід – церемонію вручення премій Австралійського Географічного Товариства.

Меган з’явилася на публіці у розкішній чорно-білій сукні від Oscar de la Renta, яка була оздоблена візерунками у вигляді птахів. Образ герцогиня доповнила чорними туфлями від Aquazzura. Читайте також: Меган Маркл продемонструвала два чарівні образи в Королівстві Тонга: фото Меган Маркл та принц Гаррі на церемонії вручення премій Австралійського Географічного Товариства Меган Маркл та принц Гаррі На заході Маркл проголосила промову і представила лауреата премії Софію Скарпаріс. Вона вручила дівчині нагороду як молодому захиснику природи року.