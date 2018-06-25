Королева Єлизавета II доручила Меган Маркл важливу місію

Її Величність передала новоспеченій герцогині Сассекській важливі повноваження – стати однією з очільників "Програми молодих лідерів королеви" (Queen’s Young Leaders) при Букінгемському палаці.

Про це повідомляють на Express.

Нова офіційна роль дуже сподобалась Меган Маркл, адже в минулому вона приймала активну участь в різних просвітницьких та благодійних проектах. Проект було засновано ще 5 років тому самою королевою. Така програма має на меті залучати молодих людей, які "ведуть активну пропаганду розвитку психічного здоров’я, виступаючи також проти насилля щодо жінок та інших життєво важливих актів героїзму".

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Принц Гаррі став покровителем програми на початку цього року, але оскільки Меган Маркл тепер стала його дружиною, то Єлизавета II доручила зайнятись і їй цим проектом замість самої королеви. Він зазначав, що: "Мені дуже сподобалось зустрічатись з різними молодими людьми за останні чотири роки і їх пристрасть та розуміння завжди налаштовують мене оптимістично щодо майбутнього. Молоді лідери королеви мають неймовірний вплив у своїх країнах, тому що вони прийняли зовсім інше мислення".