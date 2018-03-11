Королева Єлизавета ІІ написала листа українському школяру: відомі деталі

10-річний Савелій Васильєв із Запоріжжя отримав лист з підписом британської королеви Єлизавети II у відповідь на своє звернення-прохання розповісти про життя у Букінгемському палаці.

Про це розповів сам хлопчик, передає "Укрінформ".

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За словами Савелія, він давно цікавився культурою Великої Британії, багато читав про королеву, але відповідей на всі запитання, які його цікавили, отримати не міг, тому й надіслав листа Єлизаветі ІІ.

Я давно цікавився культурою Великої Британії: англійськими казками і легендами про короля Артура, лицарів Круглого столу і чарівника Мерліна, вивчав географію цієї острівної держави, Букінгемський палац, багато читав про англійську королеву, намагався уявити собі її життя. І одного разу вирішив написати Єлизаветі II – запитати, чи почувається вона по-справжньому королевою у своїх королівських палатах, який з 6 тронів у неї найулюбленіший, чи вірить вона, що чарівник Мерлін існував тощо,

– розповів Савелій.

Школяр зазначив, що через деякий час після відправлення листа він отримав від королеви Великої Британії офіційну відповідь: лист, підготовлений за дорученням Єлизавети II її фрейліною Дженніфер Гордон-Леннокс, – подяка королеви за лист, справжній інтерес до королівської родини та англійської культури. Сам лист, за його словами, надрукований на королівському папері кольору слонової кістки з гербом Букінгемського палацу, а звернення і підпис зроблені від руки.

Окрім послання від британської королеви юний хлопчик отримав також кілька інформаційних лифлетів з Букінгемського палацу.