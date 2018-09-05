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Королева Єлизавета ІІ обирає незвичні парасольки: яскрава фотопідбірка

2439 Читать новость на русском
Королева Єлизавета ІІ
Королева Єлизавета ІІ / Getty images

Для жителів Лондона дощова погода – це звичне явище. Відтак навіть представники королівської родини завжди готові до зміни погодних умов. Не відстає у цьому й королева Єлизавета ІІ, яка обирає незвичні парасольки для кожного свого виходу.

Її Величність попри запеклу консервативність все ж полюбляє мати особливі речі в гардеробі. Так, королева Єлизавета ІІ може похизуватись чималою колекцією брошок та рукавиць, які вона демонструє під час кожного виходу. А якщо мова йде про пальта та капелюшки, то в цьому ніхто не зрівняється з монархом.

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Та мало хто звертав увагу, що Єлизавета ІІ полюбляє незвичайні парасолі. Монарх у дощову погоду хизується перед фотографами виробами, зробленими під замовлення для кожного її виходу. Всі парасолі королеви ідеально підходять до вбрання монарха, адже дизайнери роблять ручку та одну смужку такого ж кольору, що й одяг Її Величності. Це виглядає дуже стильно та ефектно. 

Як зазначають користувачі мережі, Єлизавета ІІ почала підбирати особливі парасолі з 1993 року. Вони ідеально поєднуються з чималим гардеробом Її Величності. 


Королева Єлизавета ІІ


Стиль королеви Великобританії


Парасолі Її Величності 


Образи королеви Великобританії


Парасолі королеви 


Осінні образи Єлизавети ІІ


Королева Єлизавета ІІ підбирає особливі парасолі


Королева Єлизавета ІІ на світській події

Всі фото – Getty Images

Теги: LifeStyle Королівська сім'я Єлизавета II
Джерело: 24 Канал
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