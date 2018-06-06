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Королева Єлизавета ІІ та Меган Маркл вперше вирушать у спільну офіційну поїздку

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Єлизавета ІІ та Меган Маркл
Єлизавета ІІ та Меган Маркл / vanityfair.com

Британська королева Єлизавета ІІ запланувала офіційну поїздку до графства Чешир. Вперше супроводжуватиме монарха герцогиня Сассекська Меган Маркл.

Про це повідомляє The Telegraph.

Гучні скандальні заяви родини Меган Маркл не повпливали на ставлення королівської сім'ї до новоспеченої герцогині. І поки у ЗМІ подейкують, що Єлизавета ІІ недолюблює Меган Маркл, демонструючи її лютий погляд на королівському весіллі, монарх доводить протилежне. 

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Королева Єлизавета ІІ на весіллі принца Гаррі та Меган Маркл

Згідно із розпорядком Єлизавети ІІ, 14 червня королева спільно з Меган Маркл відвідають графство Чешир. Там монарх з герцогинею візьмуть участь в церемонії відкриття мосту Mersey Gateway Bridge і театру Storyhouse Theatre. Варто зазначити, що це буде перша спільна поїздка Меган Маркл та Єлизавети ІІ та другий офіційний вихід герцогині після весілля. 

За словами інсайдерів видання, це підтверджує, що королева не має ворожнечі до дружини принца Гаррі. Та й у Меган Маркл немає підстав недолюблювати Єлизавету ІІ, адже монарх подарувала новоспеченому подружжю Йорк-котедж на території розкішного маєтку Сандрінгем в Норфолку. 

Теги: LifeStyle Меган Маркл Єлизавета II Королівська сім'я
Джерело: 24 Канал
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