Королева Єлизавета ІІ відвідала кінні перегони: чарівні фото

Британська королева Єлизавета ІІ не з тих монархів, які у вільний час займають місце на зручній канапі. Монарх у 92 роки активно відвідує світські події, зокрема, кінні перегони.

Королева Єлизавета ІІ – одна із найпалкіших прихильниць коней. Змалку Її Величність навчалась верхової їзди та досі може вправно осідлати скакуна, що випадково зафіксував папараці. Саме тому королева є частим гостем кінних перегонів в Аскоті.

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На другий день щорічних змагань Royal Ascot Єлизавета ІІ порадувала всіх своєю присутністю. Британська королева зачарувала ніжним вбранням, яке підібрала на спортивну подію. Її Величність вбрала блакитне пальто, під яке одягла сукню з квітковим принтом. Чорні туфлі, сумка та елегантні прикраси доповнили витончений образ королеви.

Варто зазначити, що Єлизавета ІІ ніколи не порушує встановлених правил етикету, тому на кінні перегони оділа чарівний капелюх з квітами, який підібрала в тон до елегантного пальта.



Королева Єлизавета ІІ



Британська королева на кінних перегонах



Єлизавета ІІ в Аскоті

Перед заходом Її Величність разом з герцогинею Каміллою проїхали у королівській кареті перед враженими глядачами, після чого зайняли місце на трибуні.

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Королева Єлизавета ІІ з герцогинею Каміллою