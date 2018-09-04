Королева Єлизавета ІІ зачарувала стильним вбранням у Шотландії: фото
Королева Єлизавета ІІ вміло підбирає вбрання на кожен свій публічний вихід. Так, Її Величність приголомшило вибором вбрання на спортивну подію в Шотландії.
Попри поважний вік королева Єлизавета ІІ досі бере участь у спортивних та світських заходах Великобританії. Відтак Її Величність не відмовляється навіть від тривалих поїздок до регіонів країни, зокрема, до Шотландії.
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Нещодавно королева засвітилась на одному із найграндіозніших спортивних заходів – народних іграх Braemar Gathering. Як відомо, змагання за 200 років стали своєрідною демонстрацією культури шотландців. Саме через це захід є вкрай важливим для королівської сім'ї, а Єлизавета ІІ щороку із задоволенням бере у ньому участь.
Згідно зі знімками, супроводжували королеву її діти – принц Чарльз та принцеса Анна. Її Величність для спортивної події обрала стильне осіннє вбрання. Зокрема, Єлизавета ІІ щасливо віталась з учасниками заходу у синьому пальті з чорним комірцем та капелюшку таких же кольорів. До одягу монарх підібрала чорні рукавички, сумку та традиційні туфлі на стійких підборах.
Представники королівської родини в Шотландії
Її Величність доповнила своє вбрання брошкою у вигляді пера та прикрасами з перлинами. Варто зазначити, що виглядала королева більш, ніж розкішно.
Королева Єлизавета ІІ
Екскурсія для королеви Великобританії
Привітання королеви Єлизавети ІІ
Королева Єлизавета ІІ на спортивному заході
Усміхнена королева
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