Королева Єлизавета ІІ зачарувала весняним яскравим образом: чарівні фото

Королева Великої Британії Єлизавета ІІ зачарувала стильним та витонченим пальто на офіційному заході.

Королева у 91 рік не відмовляється від пишних світських заходів. Так, Єлизавета ІІ відвідала Міжнародну морську організацію в Лондоні, яка влаштувала прийом в честь ювілейної 70-ої річниці.

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Для урочистої події глава королівської сім'ї Великої Британії обрала яскраве фіолетове пальто прямого покрою, яке дуже пасувало Єлизаветі ІІ. Стильний та весняний образ королева доповнила елегантним капелюшком з квітами, який є вже традиційним аксесуаром представниці британської монархії.

Окрім цього, Єлизавета ІІ вбрала лакові чорні туфлі від бренду Gucci, рукавиці та взяла маленьку сумочку, що є теж вже звичним елементом стильних "луків" королеви. Не забула глава Великобританії й про масивну брошку, яку завжди ретельно підбирає до кожного вбрання.



Королева Єлизавета ІІ



Королева Великобританії на світському заході