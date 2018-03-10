Королева Єлизавета ІІ здивувала яскравою вечірньою сукнею: фото
Британська королева Єлизавета ІІ, яка полюбляє носити строгі класичні сукні з капелюшком, здивувала зміною вже звичного образу.
У Вінзорському палаці відбувся урочистий прийом, приурочений 60-ій річниці від дня, коли принц Карім Ага-хан IV став духовним лідером і імамом мусульманської громади шиїтських ісмаїлітів.
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На урочистому заході королева Єлизавета II з'явилась у яскравій червоно-рожевій сукні із золотими квітами. Вбрання глава Великобританії доповнила золотою сумочкою та такими ж туфлями на невеликих підборах. На вечір Єлизавета ІІ вбрала діамантові прикраси, які стильно доповнювали весняний образ королеви.
Королева Єлизавета ІІ обрала незвичне вбрання
Єлизавета ІІ на прийомі у принца Каріма Ага-хана IV
Урочистий прийом за участю королеви Великобританії
Єлизавета ІІ на світському заході
Королева Єлизавета ІІ на офіційному прийомі
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