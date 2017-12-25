Королева Єлизавета II згадала жертв терактів у Британії в різдвяному привітанні

Королева Великобританії Єлизавета II традиційно звернулась у відеопривітанні до жителів країни в день Різдва Христового. Сьогодні голова держави згадала свого чоловіка Філіпа, а також підтримала сім'ї жертв та поранених у низці терактів, які сколихнули Британію у 2017 році.

Про це пишуть в ABC.

Королева Єлизавета для відеозвернення обрала вишукану білу сукню з ніжними прикрасами, однак головна інтрига полягає щорічної зміні фотографій на столі у Єлизавети II. Цього разу в своєму кабінеті вона розмістила знімки чоловіка і онуків – принцеси Шарлотти і принца Джорджа. Такі світлини зворушили багатьох жителів Британії.

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У своїй вітальній промові королева рідко згадує про свого чоловіка принца Единбурзького Філіпа, однак, зважаючи на те, що цього року королівське подружжя святкувало 70 років спільного життя, вона відзначила про його неймовірну любов, підтримку та відмінне почуття гумору впродовж року.



Єлизавета II звернулась до жителів Британії у день Різдва Христового 2017

Єлизавета II також зауважила про велику мужність жителів Британії, які пережили атаки від терористів на вулицях Лондона та Манчестера.

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У це Різдво я думаю про Лондон та Манчестер, де сміливі очевидці зіткнулися з жахливими атаками в період минулих 12 місяців,

– зазначила королева Єлизавета II.

Вона додала, що після терористичних нападів відвідувала постраждалих і досі захоплюється їхньою "надзвичайною хоробрістю та стійкістю" і що такі люди "повинні бути прикладом для нас всіх". А сім'я та рідні сьогодні повинні бути одним з основних місць затишку, тепла і любові в цей нелегкий час.