Королева Йорданії приголомшила стильним вбранням під час поїздки до Китаю: фото
Королева Йорданії Ранія вміє приголомшити всіх ефектними та стильними вбраннями. Дружина короля Абдалли ІІ по праву вважається іконою стилю в країні, що підтвердила і під час офіційного візиту до Китаю.
Королева Ранія отримала не тільки престижний статус, але й багато відповідальності. Вона активно дбає про освітню та культурну сфери життя в Йорданії, відтак відвідує низку запланованих подій.
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Так, королева поїхала з офіційним візитом до китайського Ханчжоу. Там чарівна Ранія відвідала головний офіс Alibaba Group, де поспілкувалась з керівником організації про обмін досвіду з питань освіти. На відповідальну зустріч королева вбрала чорні завужені штани, білу сорочку та темно-зелений плащ з малюнком гусей. Стильний образ вона звершила туфлями на підборах і лаконічною зачіскою.
Окрім цього, королева Ранія виступила на конференції. На сцену дружина Абдулли ІІ вийшла у білому піджаку з червоними "вогняними" вставками та чорних штанах. Виглядала королева дуже ефектно.