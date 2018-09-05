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Королева Йорданії приголомшила стильним вбранням під час поїздки до Китаю: фото

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Королева Йорданії Ранія
Королева Йорданії Ранія / Marie Claire

Королева Йорданії Ранія вміє приголомшити всіх ефектними та стильними вбраннями. Дружина короля Абдалли ІІ по праву вважається іконою стилю в країні, що підтвердила і під час офіційного візиту до Китаю.

Королева Ранія отримала не тільки престижний статус, але й багато відповідальності. Вона активно дбає про освітню та культурну сфери життя в Йорданії, відтак відвідує низку запланованих подій. 

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Так, королева поїхала з офіційним візитом до китайського Ханчжоу. Там чарівна Ранія відвідала головний офіс Alibaba Group, де поспілкувалась з керівником організації про обмін досвіду з питань освіти. На відповідальну зустріч королева вбрала чорні завужені штани, білу сорочку та темно-зелений плащ з малюнком гусей. Стильний образ вона звершила туфлями на підборах і лаконічною зачіскою. 

 

 

 

Окрім цього, королева Ранія виступила на конференції. На сцену дружина Абдулли ІІ вийшла у білому піджаку з червоними "вогняними" вставками та чорних штанах. Виглядала королева дуже ефектно. 

 

Теги: LifeStyle Йорданія Китай
Джерело: 24 Канал
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