Королева Йорданії приголомшила стильним вбранням під час поїздки до Китаю: фото

Королева Йорданії Ранія вміє приголомшити всіх ефектними та стильними вбраннями. Дружина короля Абдалли ІІ по праву вважається іконою стилю в країні, що підтвердила і під час офіційного візиту до Китаю.

Королева Ранія отримала не тільки престижний статус, але й багато відповідальності. Вона активно дбає про освітню та культурну сфери життя в Йорданії, відтак відвідує низку запланованих подій.

Читайте також: Топ-5 вишиванок в гардеробі королеви Йорданії

Так, королева поїхала з офіційним візитом до китайського Ханчжоу. Там чарівна Ранія відвідала головний офіс Alibaba Group, де поспілкувалась з керівником організації про обмін досвіду з питань освіти. На відповідальну зустріч королева вбрала чорні завужені штани, білу сорочку та темно-зелений плащ з малюнком гусей. Стильний образ вона звершила туфлями на підборах і лаконічною зачіскою.

Допис, поширений Queen Rania Al Abdullah (@queenrania) 4 Вер 2018 р. о 9:31 PDT

Допис, поширений The smile of Jordan (@alhussein.thesmileofjordan) 4 Вер 2018 р. о 10:24 PDT

Допис, поширений The Crown Chronicle (@thecrownchronicle) 5 Вер 2018 р. о 12:45 PDT

Окрім цього, королева Ранія виступила на конференції. На сцену дружина Абдулли ІІ вийшла у білому піджаку з червоними "вогняними" вставками та чорних штанах. Виглядала королева дуже ефектно.