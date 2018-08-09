Королева Йорданії приголомшила стильною вишиванкою: фото
Розкішна королева Йорданії Ранія полюбляє одягати стильні вишиванки. Дружина монарха доводить, що таке вбрання може виглядати елегантно, витончено і водночас трендово.
Після одруження з королем Абдаллою ІІ чарівна Ранія почала виконувати свою роботу. Вона не тільки підтримує свого чоловіка під час офіційних заходів та поїздок, але й особисто перевіряє та дбає про сфери освіти, здоров'я, можливостей спільнот та молоді в країні.
Читайте також: Топ-5 вишиванок в гардеробі королеви Йорданії
Саме через це побачити королеву на вулицях Йорданії можна частенько. Нещодавно дружина Абдалли ІІ побувала у магазині солодощів. Для зустрічі з працівниками крамниці чарівна Ранія вбрала вишиванку темно-синього кольору з яскравим орнаментом.
Варто зазначити, що королева Ранія часто примірює вбрання з вишивкою. Вона вміє стильно підкреслити свою красу вбранням з неймовірними орнаментами, тому по праву вважається "іконою стилю" в Йорданії.