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Королева Йорданії приголомшила стильною вишиванкою: фото

1870 Читать новость на русском
Королева Йорданії Ранія
Королева Йорданії Ранія / aeworld.com

Розкішна королева Йорданії Ранія полюбляє одягати стильні вишиванки. Дружина монарха доводить, що таке вбрання може виглядати елегантно, витончено і водночас трендово.

Після одруження з королем Абдаллою ІІ чарівна Ранія почала виконувати свою роботу. Вона не тільки підтримує свого чоловіка під час офіційних заходів та поїздок, але й особисто перевіряє та дбає про сфери освіти, здоров'я, можливостей спільнот та молоді в країні.

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Саме через це побачити королеву на вулицях Йорданії можна частенько. Нещодавно дружина Абдалли ІІ побувала у магазині солодощів. Для зустрічі з працівниками крамниці чарівна Ранія вбрала вишиванку темно-синього кольору з яскравим орнаментом. 

 

Варто зазначити, що королева Ранія часто примірює вбрання з вишивкою. Вона вміє стильно підкреслити свою красу вбранням з неймовірними орнаментами, тому по праву вважається "іконою стилю" в Йорданії. 

 

 

Теги: LifeStyle Йорданія
Джерело: 24 Канал
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