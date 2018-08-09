Королева Йорданії приголомшила стильною вишиванкою: фото

Розкішна королева Йорданії Ранія полюбляє одягати стильні вишиванки. Дружина монарха доводить, що таке вбрання може виглядати елегантно, витончено і водночас трендово.

Після одруження з королем Абдаллою ІІ чарівна Ранія почала виконувати свою роботу. Вона не тільки підтримує свого чоловіка під час офіційних заходів та поїздок, але й особисто перевіряє та дбає про сфери освіти, здоров'я, можливостей спільнот та молоді в країні.

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Саме через це побачити королеву на вулицях Йорданії можна частенько. Нещодавно дружина Абдалли ІІ побувала у магазині солодощів. Для зустрічі з працівниками крамниці чарівна Ранія вбрала вишиванку темно-синього кольору з яскравим орнаментом.

Допис, поширений Queen Rania Al Abdullah (@queenrania) 8 Сер 2018 р. о 11:56 PDT

Варто зазначити, що королева Ранія часто примірює вбрання з вишивкою. Вона вміє стильно підкреслити свою красу вбранням з неймовірними орнаментами, тому по праву вважається "іконою стилю" в Йорданії.

Допис, поширений Queen Rania Al Abdullah (@queenrania) 29 Чер 2018 р. о 2:04 PDT