Королева з "Лускунчик і чотири королівства" відвідала прем’єру: Кіра Найтлі в платті від Chanel

Неймовірно красива й усміхнена Кіра Найтлі прийшла на захід в компанії інших зірок. Прем’єра фільму-фентезі "Лускунчик і чотири королівства" відбулась напередодні у Лондоні.

Основою для кінокартини у новому стилі є казка "Лускунчик та мишачий король". Одну з головних ролей у фільмі отримала 33-річна Кіра Найтлі – вона зіграла Королеву Солодкої Країни.

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На червоній доріжці зірка з’явилась з яскравим макіяжем та в різдвяному образі. Для світського заходу Кіра Найтлі обрала вишукану сукню білого кольору із золотим оздобленням та рожевим поясом від Chanel. До слова, Кіра Найтлі являється амбасадором (представником) цього бренду. Також плаття чудово підкреслило оголені плечі та ключиці актриси. Із прикрас акторка обрала елегантні сережки та перстень з перлиною.



Кіра Найтлі на прем'єрі фільму "Лускунчик і чотири королівства"

Кіра відвідала захід у компанії акторів Маккензі Фой та Еллі Бамбер, які теж зіграли головні ролі в майбутній стрічці, та інших.



Кіра Найтлі та актори на прем'єрі фільму "Лускунчик і чотири королівства"



Кіра Найтлі та Маккензі Фой на прем'єрі фільму "Лускунчик і чотири королівства"

Прем’єра фільму в Україні відбудеться у передноворічний час – 6 грудня.

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