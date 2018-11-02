18:34
2 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Путінський бункер для терористів. В РФ заборонили реп-батли
      Вєсті Кремля
      21:48, 1 листопада
      Вєсті.UA. Фіаско Гриценка. 322 високопосадовці потрапили у немилість Путіна
      Вєсті.UA
      19:20, 1 листопада
      Нові схеми чорних реєстраторів, або Як віджати квартиру нардепа
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші ЕОМ
      Згадати все
      23:00, 30 жовтня
      Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
      САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ

      Королева з "Лускунчик і чотири королівства" відвідала прем’єру: Кіра Найтлі в платті від Chanel

      192 Читать новость на русском
      Кіра Найтлі на прем'єрі фільму "Лускунчик і чотири королівства"
      Кіра Найтлі на прем'єрі фільму "Лускунчик і чотири королівства" / www.gettyimages.com

      Неймовірно красива й усміхнена Кіра Найтлі прийшла на захід в компанії інших зірок. Прем’єра фільму-фентезі "Лускунчик і чотири королівства" відбулась напередодні у Лондоні.

      Основою для кінокартини у новому стилі є казка "Лускунчик та мишачий король". Одну з головних ролей у фільмі отримала 33-річна Кіра Найтлі – вона зіграла Королеву Солодкої Країни.

      Читайте також: Фільм "Наслідки": перший трейлер з Кірою Найтлі про післявоєнну Німеччину

      На червоній доріжці зірка з’явилась з яскравим макіяжем та в різдвяному образі. Для світського заходу Кіра Найтлі обрала вишукану сукню білого кольору із золотим оздобленням та рожевим поясом від Chanel. До слова, Кіра Найтлі являється амбасадором (представником) цього бренду. Також плаття чудово підкреслило оголені плечі та ключиці актриси. Із прикрас акторка обрала елегантні сережки та перстень з перлиною. 

      Кіра Найтлі
      Кіра Найтлі на прем'єрі фільму "Лускунчик і чотири королівства"

      Кіра відвідала захід у компанії акторів Маккензі Фой та Еллі Бамбер, які теж зіграли головні ролі в майбутній стрічці, та інших.

      Кіра Найтлі
      Кіра Найтлі та актори на прем'єрі фільму "Лускунчик і чотири королівства"

      Кіра Найтлі
      Кіра Найтлі та Маккензі Фой на прем'єрі фільму "Лускунчик і чотири королівства"

      Прем’єра фільму в Україні відбудеться у передноворічний час – 6 грудня.

      "Лускунчик і чотири королівства" (2018): дивитись трейлер онлайн

       

      Теги: LifeStyle Мода Кіно Голлівуд
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Вакарчук и Зеленский как предохранители для старой политической элиты
      сьогодні , 17:00 Вакарчук и Зеленский как предохранители для старой политической элиты
      Олександр Гаврутенко
      Чому не можна палити листя і траву та яке за це покарання?
      сьогодні , 16:30 Чому не можна палити листя і траву та яке за це покарання?
      Батуринська трагедія: чому 2 листопада в Україні – день пам'яті
      сьогодні , 16:05 Батуринська трагедія: чому 2 листопада в Україні – день пам'яті
      Євгенія Мазур
      Операция "Прикрытие": почему санкционный список России виглядит именно так
      сьогодні , 15:00 Операция "Прикрытие": почему санкционный список России виглядит именно так
      Блог Соцмережі
      Найкращі фільми листопада: що подивитись наприкінці осені
      сьогодні , 14:00 Найкращі фільми листопада: що подивитись наприкінці осені
      Уляна Корицька
      Що зміниться у пільгах у 2016 році
       5 січня 2016 , 21:09 8
      Як оформити купівлю/продаж машини за новими правилами
       12 січня 2016 , 21:01 9
      Під час обміну полоненими ворожий снайпер убив українського воїна
       21 лютого 2016 , 21:35 5
      BBC показав новий викривальний фільм про таємні багатства Путіна
       26 січня 2016 , 07:59 6
      Десять красунь-мільйонерок, які заробили в Instagram
       24 січня 2016 , 04:35
      Моделі з пишними формами захоплюють подіуми
       14 лютого 2016 , 03:46 1
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук