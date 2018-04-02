Королівська сім'я готує для Меган Маркл весільний подарунок: деталі

Наречена принца Гаррі – голлівудська акторка Меган Маркл – вже отримала чимало "подарунків" від королівської сім'ї. Зокрема, це і дозвіл королеви Єлизавети ІІ на весілля, апартаменти в Кенсінгтонському палаці та громадянство Великобританії. Однак це не всі привілеї, які отримає Меган Маркл після одруження.

Як відомо, одразу після заміжжя з принцом Гаррі акторка отримає свій королівський титул принцеси або ж герцогині. Відповідне рішення прийме британський монарх – Єлизавета ІІ. Але на Меган Маркл чекає ще один подарунок, який не можна купити за будь-які гроші.

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Родина Меган Маркл отримає свій унікальний королівський герб. Ця традиція бере початок ще з часів Середньовіччя. Зазвичай престижний подарунок вручають голові родини одразу після весілля, однак Томас Маркл на церемонії вінчання може і не бути присутній. Тому наразі королівська сім'я працює над виготовленням гербу.

На символі зображують щось особливе для родини, незначні символи і деталі, які характеризують побут родини. Так, свого часу батько герцогині Кембриджської отримав герб із зображенням трьох жолудів, що символізувало трьох дітей в сім'ї. Сам плід був вибраний через те, що родина Майкла Міддлтона мала маєток у Баклбері, де росте багато дубів.



Сімейний герб родини Міддлтон

Наразі невідомо, що саме буде зображено на сімейному гербі Меган Маркл. Однак традиційний подарунок акторка все ж отримає.