Королівське весілля чи порно: у Pornhub впав трафік у день одруження Меган Маркл і принца Гаррі

У найбільшого порносайту PornHub впав світовий трафк під час трансляції церемонії одруження принца Гаррі і Меган Маркл на 10%.

Про це повідомляється на сайті порталу.

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До початку весільної церемонії Меган Маркл і принца Гаррі кількість запитів з Великобританії зменшилася на 21%.



Аналіз трафіку Pornhub у день королівського весілля

Крім того, у дослідженні зазначається, що на території Англії від перегляду порно відволіклися 19% користувачів, а в Північній Ірландії – 14%. Найбільший інтерес в усьому світі до королівської родини проявили у Франції: трафік упав на 23%.



Аналіз трафіку Pornhub у день королівського весілля

Також за весільною церемонією пильно стежили в Чилі (мінус 20% звичної аудиторії), Італії (19%), зокрема, і у Новій Зеландії, Нідерландах і Туреччини (по 18%).

Нагадаємо, грандіозне весілля принца Гаррі та Меган Маркл відбулося 19 травня у Віндзорському замку. Серед гостей було багато знаменитостей: зірок шоу-бізнесу та спорту.

