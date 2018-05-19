Королівське весілля: Меган Маркл продемонструвала другий весільний образ

Меган Маркл обрала для другого виходу у світ вишукану білосніжну сукню до підлоги від Стелли Маккартні. В ній вона разом із принцом Гаррі вирушили до Фрогмор Хаузу на вечерю до принца Вельського.

Про це повідомляє ТСН.

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Зазначимо, що для весільної церемонії Меган Маркл одягнула елегантну сукню, яка значно відрізняється від весільних суконь принцеси Діани або Кейт Міддлтон. Образ нареченої можна назвати класичним, – скромне плаття з овальним вирізом було настільки елегантним та витонченим, що навіть розчулило нареченого принца Гаррі.





Меган Маркл обрала для другого виходу у світ вишукану білосніжну сукню до підлоги від Стелли Маккартні