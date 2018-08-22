Королівські лайфхаки: чому Кейт Міддлтон та Меган Маркл не бояться засвітити спідню білизну

Експерт з королівського етикету Майка Майєр розповіла, якими лайфхаками користуються герцогині Меган Маркл та Кейт Міддлтон. Жінка пояснила, чому представниці королівської сім'ї не бояться конфузів зі спідницею.

Незалежно від погодних умов та місця проведення заходу чарівні герцогині Сассекська та Кембриджська виглядають дивовижно. При цьому їхнє вбрання продовжує елегантно підкреслювати їхні стрункі фігури, а конфузів з оголенням не виникає.

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Експерт з королівського етикету Майка Майєр розповіла, що допомагає сукням Меган Маркл та Кейт Міддлтон зберігати ідеальну форму. Королівські лайфхаки вона оприлюднила журналістам Harper's Bazaar.

За словами фахівця, герцогині одягають спеціальну білизну, яка не дозволяє тканині підніматись вверх. Вбрання електризується, відтак не оголює стрункі ноги Меган Маркл та Кейт Міддлтон.

Допис, поширений Kensington Palace (@kensingtonroyal) 14 Лип 2018 р. о 9:49 PDT

Та свої лайфхаки має королева Єлизавета ІІ. Її Величність найняла спеціальну кравчиню, яка прикріплює до одягу так звані "ваги". Здебільшого швець Стюарт Парвін вшиває до суконь, пальт і спідниць пристосування для штор. Таким чином при навіть найсильнішому вітрі королева почувається комфортно.

Однак ці лайфхаки іноді підводять. Так, герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон ледь втримала свою сукню під час одного з ефектних виходів.



Конфуз за участю Кейт Міддлтон