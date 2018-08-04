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Королівські табу: як змінився стиль Меган Маркл після заміжжя (фотопорівняння)

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Меган Маркл
Меган Маркл

Сьогодні, 4 серпня, чарівна дружина принца Гаррі Меган Маркл святкує 37-річчя. Герцогиня Сассекська завжди виглядає елегантно та привабливо, що підтверджують найвибагливіші експерти. Відтак 24 канал підібрав фотофакти, як Меган змінила свій стиль на королівський.

Одразу після одруження з британським принцом Меган Маркл отримала не тільки престижний статус герцогині Сассекської, але й багато зобов'язань і табу, які діють в королівській родині. Зокрема, мова йде про зовнішній вигляд. Та всі суворі заборони, яких ретельно дотримується сім'я Єлизавети ІІ, роблять образи елегантними та по-королівсьому розкішними. Тож LifeStyle 24 підібрав 5 порад, які допоможуть виглядати в стилі Меган Маркл. 

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Довжина сукні

Після весілля чарівна Меган Маркл повністю відмовилась від міні-вбрання. Це стосується спідниць, шортів та суконь. Герцогиня Сассекська натомість щоразу приголомшує елегантними міді-платтями, які дуже їй личать. Таке вбрання виглядає елегантно та водночас ефектним. 

 

Колір вбрання

Принти, які обирає тепер Меган Маркл, вважають класичними. Водночас герцогиня Сассекська полюбляє одягати яскраві сукні, зокрема, трендового жовтого кольору. Однак від різнокольорового одягу з геометричними малюнками розкішна Меган відмовилась, надавши перевагу однотонному вбранню. 

 

Декольте

Члени королівської родини ретельно підбирають своє вбрання, надаючи перевагу одягу зі скромним вирізом. І хоч до заміжжя з принцом Гаррі Меган Маркл полюбляла засвітити спокусливе декольте, тепер герцогиня не порушує цього правила. 

 

Однак своїм образам герцогиня Сассекська полюбляє додати грайливості. Так, на святкуванні другого або так званого "офіційного" дня народження королеви Єлизавети ІІ Меган Маркл вбрала сукню зі стильним вирізом, який відкривав її плечі. 

 

Взуття

Запорукою розкішного вигляду Меган Маркл є розкішне взуття на підборах, яке вона ретельно підбирає до кожного образу. Якщо до заміжжя герцогиня полюбляла вийти в кросівках та порваних джинсах, то тепер вона обирає костюми з туфлями-човниками. 

 

Капелюхи

З появою в королівській сім'ї Меган Маркл не могла оминути чарівної традиції вбирати елегантні капелюхи. Тому звичайні буденні кепки, які герцогиня полюбляла вбирати під час буденних виходів, тепер змінились на елегантні головні убори. Саме капелюхи додають її образам аристократичності та доповнюють її статус. 

 

Теги: LifeStyle Великобританія Меган Маркл Королівська сім'я
Джерело: 24 Канал
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