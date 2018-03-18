Королівський бунтівник: принц Вільям проїхав вулицями Лондона на мотоциклі

Британський монарх, який очікує на появу третьої дитини, вирішив побунтувати, проїхавши вулицями Лондона на дорогому мотоциклі. Так, принц Вільям порушив обіцянку: осідлав Ducati попри прохання Кейт Міддлтон більше цього не робити під час її вагітності через зайві переживання.

Попри щільний графік у сім'ї британської сім'ї монарх все ж знаходить час і для розваг, повідомляє The Daily Mail.

Читайте також: Вагітна Кейт Міддлтон вразила стильним образом до Дня святого Патрика: фото

Принц Вільям не забув про старі захоплення та взяв участь у футбольному змаганні. Герцог Кембриджський приєднався до команди "Вільсони", вбравши фіолетову футболку та білі шорти британської збірної з футболу. У вбранні принц Вільям підкреслив свою прихильність до спортивного клубу "Астон Вілла", вбравши шкарпетки з бордово-синіми смужками.



Принц Вільям зіграв у футбол

Інсайдери видання стверджують, що член королівської сім'ї не отримав жодних привілеїв, відтак на рівні з іншими гасав по полю та вступав у боротьбу за м'яч. Наприкінці матчу він, за традиціями, потиснув всім грацям руку.



Принц Вільям грав за футбольну команду "Вільямси"



Футболісти та герцог Кембриджський після матчу

Однак громадськість здивувало не те, що принц Вільям грав у футбол, а те, що він прибув до місця проведення матчу на мотоциклі Ducati Hypermotard. Хоч герцог був вбраний в захисний одяг – шолом та куртку – однак ця витівка неабияк стривожила ЗМІ через порушення його обіцянки Кейт Міддлтон, яку він дав в присутності журналістів ще в 2015 році.



Принц Вільям на мотоциклі