Новий епіцентр пандемії, ймовірність локдауну через Оміркон: новини про коронавірус 2 січня
Джерело:24 канал
В Україні за добу виявили менш як 2 тисячі хворих на коронавірус. До лікарень не госпіталізували жодного пацієнта з ускладненим перебігом хвороби. Центри вакцинації населення зачинені. У МОЗ оцінили ймовірність локдауну та розповіли про ризики поширення Омікрону. В ОАЕ вимагають три щеплення для виїзду за кордон. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 2 січня.
Новини про коронавірус в Україні
Статистика поширення COVID-19
Джерело: МОЗ
Станом на 2 січня, впродовж доби в Україні захворіли на коронавірус 1 8 63 людини. У перший день нового року до лікарень з коронавірусом не шпиталізували жодного пацієнта. Втім, зареєстрували 98 смертей від ускладнень недуги. Натомість видужали – 2 259 людей.
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Охоплення тестування населення
За добу українські лабораторії провели 20 588 тестів на коронавірус:
- методом ПЛР – 6974;
- методом ІФА – 1120;
- експрес-тести на антиген до SARS-CoV-2 – 12 494.
Загальна статистика! Від початку пандемії COVID-19 в Україні зареєстрували 3 674 538 випадки захворювання. Станом на 2 січня одужало – 3 477 188 людей.
Від ускладнень коронавірусу, на жаль, померли 96 187 людей.
Статистика коронавірусу в регіонах: добовий показник
- Київ – 277;
- Вінницька область – 76;
- Волинська область – 36;
- Дніпропетровська область – 66;
- Донецька область – 16;
- Житомирська область – 127;
- Закарпатська область – 46;
- Запорізька область – 48;
- Івано-Франківська область – 103;
- Київська область – 85;
- Кіровоградська область – 45;
- Луганська область – 6;
- Львівська область – 115;
- Миколаївська область – 48;
- Одеська область – 75;
- Полтавська область – 100;
- Рівненська область – 54;
- Сумська область – 74;
- Тернопільська область – 110;
- Харківська область – 90;
- Херсонська область – 1;
- Хмельницька область – 72;
- Черкаська область – 40;
- Чернівецька область – 42;
- Чернігівська область – 81.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Тижнева статистика смертей від COVID-19 / Інфографіка 24 каналу
Українці віком 60+ вже невдовзі отримають бустерну дозу вакцини
Джерело: Суспільне
Головний санітарний лікар Ігор Кузін розповів, що Національна технічна група експертів вже рекомендувала дозволити проводити бустерні дози для людей віком від 60 років.
Водночас конкретних дат у МОЗ ще не називають.Зауважте! Бустерну дозу вводять через 180 – 270 днів після другої. Якщо людина отримає бустерну дозу, термін дії її сертифікату про вакцинацію збільшується на 270 днів.
Наразі в Україні бустерну дозу вакцини можуть отримати лише медичні працівники та співробітники будинків інтернатного типу.
Також наголосимо, що центри вакцинації населення наразі зачинені. Вони відновлять свою роботу 3 січня. В інші дні центри працюватимуть за звичайним розкладом.
У МОЗ оцінили ймовірність введення локдауну
Джерело: Суспільне
Днями у РНБО застерегли, що скоро Омікрон може стати основним штамом коронавірусу в Україні. Саме тому у МОЗ вирішили оцінити можливість запровадження локдауну.
Як пояснив головний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв'ю, штам Омікрон дійсно може призводити до непередбачуваних наслідків.
Заходи, які діятимуть в Україні, щоб попередити хвилю Омікрону
Джерело: Суспільне
Головний санітарний лікар розповів, що МОЗ та Кабмін впроваджують усі необхідні карантинні заходи, зокрема:
- із 3 грудня обмежили перетин державного кордону з тих країн, де виник або був зареєстрований новий штам Омікрон;
- в Україні продовжують діяти норми, які стосуються обов'язково тестування невакцинованих як до перетину кордону, так і після;
- МОЗ продовжує працювати з областями для того, щоб повноцінно виконати увесь обсяг медичної субвенції для дооснащення лікарень кисневими станціями;
- перед Новим роком були запущені додаткові раунди інспекційних перевірок, велика частина публічних святкувань була скасована або перенесена на інший час.
Новини про коронавірус у світі 2 січня
Поширення COVID-19 у світі
Джерело: Університет Гопкінса
Станом на 2 січня у світі виявили понад 289 мільйонів хворих на коронавірус та більш ніж 5,4 мільйона смертей серед пацієнтів.
Від початку пандемії найбільше інфікованих зареєстрували у США – понад 54 мільйони. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених за останні 28 днів закривають: Велика Британія, Франція, Іспанія, Німеччина та Італія.
Франція перетворюється на епіцентр COVID-19
Джерело: France 24
Країна поступово перетворюється на епіцентр поширення коронавірусу. За минулу добу у Франції виявили 219 126 нових випадків коронавірусу.
Середня кількість нових випадків COVID-19 у Франції сягнула історичного максимуму в 157 651 і зросла за місяць майже у 5 разів.
В ОАЕ заборонять невакцинованим виїжджати із країни
Джерело: ВВС
З 10 січня невакциновані проти коронавірусу громадяни Об'єднаних Арабських Еміратів не зможуть виїжджати за кордон.
Окрім того, повністю щеплені проти коронавірусу громадяни зможуть виїхати за кордон лише за умови щеплення бустерною дозою.
Понад 90% громадян ОАЕ закінчили курс вакцинації проти коронавірусу. Ще приблизно 34% отримали бустерну дозу.З початку пандемії у цій 10-мільйонній країні зафіксували понад 750 тисяч випадків коронавірусу, більш як 2 тисячі людей померли від ускладнень COVID-19.