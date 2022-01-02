Новий епіцентр пандемії, ймовірність локдауну через Оміркон: новини про коронавірус 2 січня

В Україні за добу виявили менш як 2 тисячі хворих на коронавірус. До лікарень не госпіталізували жодного пацієнта з ускладненим перебігом хвороби. Центри вакцинації населення зачинені. У МОЗ оцінили ймовірність локдауну та розповіли про ризики поширення Омікрону. В ОАЕ вимагають три щеплення для виїзду за кордон. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 2 січня.

Новини про коронавірус в Україні

Статистика поширення COVID-19

Джерело: МОЗ

Станом на 2 січня, впродовж доби в Україні захворіли на коронавірус 1 8 63 людини. У перший день нового року до лікарень з коронавірусом не шпиталізували жодного пацієнта. Втім, зареєстрували 98 смертей від ускладнень недуги. Натомість видужали – 2 259 людей.

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Охоплення тестування населення

За добу українські лабораторії провели 20 588 тестів на коронавірус:

методом ПЛР – 6974;

методом ІФА – 1120;

експрес-тести на антиген до SARS-CoV-2 – 12 494.

Загальна статистика! Від початку пандемії COVID-19 в Україні зареєстрували 3 674 538 випадки захворювання. Станом на 2 січня одужало – 3 477 188 людей.

Від ускладнень коронавірусу, на жаль, померли 96 187 людей.

Статистика коронавірусу в регіонах: добовий показник

Київ – 277;

Вінницька область – 76;

Волинська область – 36;

Дніпропетровська область – 66;

Донецька область – 16;

Житомирська область – 127;

Закарпатська область – 46;

Запорізька область – 48;

Івано-Франківська область – 103;

Київська область – 85;

Кіровоградська область – 45;

Луганська область – 6;

Львівська область – 115;

Миколаївська область – 48;

Одеська область – 75;

Полтавська область – 100;

Рівненська область – 54;

Сумська область – 74;

Тернопільська область – 110;

Харківська область – 90;

Херсонська область – 1;

Хмельницька область – 72;

Черкаська область – 40;

Чернівецька область – 42;

Чернігівська область – 81.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Тижнева статистика смертей від COVID-19 / Інфографіка 24 каналу

Українці віком 60+ вже невдовзі отримають бустерну дозу вакцини

Джерело: Суспільне

Головний санітарний лікар Ігор Кузін розповів, що Національна технічна група експертів вже рекомендувала дозволити проводити бустерні дози для людей віком від 60 років.

Водночас конкретних дат у МОЗ ще не називають.

Бустерну дозу вводять через 180 – 270 днів після другої. Якщо людина отримає бустерну дозу, термін дії її сертифікату про вакцинацію збільшується на 270 днів.

Наразі в Україні бустерну дозу вакцини можуть отримати лише медичні працівники та співробітники будинків інтернатного типу.

Також наголосимо, що центри вакцинації населення наразі зачинені. Вони відновлять свою роботу 3 січня. В інші дні центри працюватимуть за звичайним розкладом.

У МОЗ оцінили ймовірність введення локдауну

Джерело: Суспільне

Днями у РНБО застерегли, що скоро Омікрон може стати основним штамом коронавірусу в Україні. Саме тому у МОЗ вирішили оцінити можливість запровадження локдауну.

Як пояснив головний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв'ю, штам Омікрон дійсно може призводити до непередбачуваних наслідків.

Заходи, які діятимуть в Україні, щоб попередити хвилю Омікрону

Джерело: Суспільне

Головний санітарний лікар розповів, що МОЗ та Кабмін впроваджують усі необхідні карантинні заходи, зокрема: із 3 грудня обмежили перетин державного кордону з тих країн, де виник або був зареєстрований новий штам Омікрон;

в Україні продовжують діяти норми, які стосуються обов'язково тестування невакцинованих як до перетину кордону, так і після;

МОЗ продовжує працювати з областями для того, щоб повноцінно виконати увесь обсяг медичної субвенції для дооснащення лікарень кисневими станціями;

перед Новим роком були запущені додаткові раунди інспекційних перевірок, велика частина публічних святкувань була скасована або перенесена на інший час.

Новини про коронавірус у світі 2 січня

Поширення COVID-19 у світі

Джерело: Університет Гопкінса

Станом на 2 січня у світі виявили понад 289 мільйонів хворих на коронавірус та більш ніж 5,4 мільйона смертей серед пацієнтів.

Від початку пандемії найбільше інфікованих зареєстрували у США – понад 54 мільйони. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених за останні 28 днів закривають: Велика Британія, Франція, Іспанія, Німеччина та Італія.

Франція перетворюється на епіцентр COVID-19

Джерело: France 24

Країна поступово перетворюється на епіцентр поширення коронавірусу. За минулу добу у Франції виявили 219 126 нових випадків коронавірусу.

Середня кількість нових випадків COVID-19 у Франції сягнула історичного максимуму в 157 651 і зросла за місяць майже у 5 разів.

В ОАЕ заборонять невакцинованим виїжджати із країни

Джерело: ВВС

З 10 січня невакциновані проти коронавірусу громадяни Об'єднаних Арабських Еміратів не зможуть виїжджати за кордон.

Окрім того, повністю щеплені проти коронавірусу громадяни зможуть виїхати за кордон лише за умови щеплення бустерною дозою.