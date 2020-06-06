В Україні зафіксували 26 тисяч 514 випадків зараження коронавірусом. На Житомирщині посилюють карантин. У Києві за добу госпіталізували рекордну кількість хворих. У світі понад 6,8 мільйона хворих. ВООЗ кардинально змінила рекомендації щодо носіння захисних масок. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 6 червня.

Новини про коронавірус в Україні 6 червня

Статистика поширення коронавірусу

Станом на 6 червня в Україні зафіксували 26 тисяч 514 випадків зараження коронавірусом. За останню добу виявили 550 нових хворих.

Важливо В Україні виявили 26 514 хворих на коронавірус COVID-19

В Україні вже третій день поспіль фіксують понад 500 випадків зараження коронавірусом. Однак рекордну кількість інфікувань COVID-19 підтвердили впродовж 3 червня – 588 нових випадків.

Побороти інфекцію вдалося 11 тисячам 812 хворим, за останню добу – 440.

Поширення коронавірусу в Україні за регіонами:

Вінницька область – 1 166 ( 721 одужали) ;

; Волинська область – 1 037 ( 297 одужали) ;

; Дніпропетровська область – 965 ( 484 одужали) ;

; Донецька область – 203 ( 121 одужали) ;

; Житомирська область – 870 ( 500 одужали) ;

; Закарпатська область – 1 301 (568 одужали);

Запорізька область – 488 ( 286 одужали) ;

; Івано-Франківська область – 1 533 (916 одужали) ;

; Кіровоградська область – 546 ( 416 одужали) ;

; Київ – 3 375 ( 888 одужали) ;

( Київська область – 1 748 ( 533 одужали) ;

; Львівська область – 2 053 ( 506 одужали) ;

; Луганська область – 52 (43 одужали);

Миколаївська область – 307 ( 195 одужали) ;

; Одеська область – 986 ( 368 одужали) ;

; Полтавська область – 273 ( 255 одужали) ;

; Рівненська область – 2 014 ( 1 082 одужали) ;

; Сумська область – 192 ( 158 одужали) ;

; Тернопільська область – 1 255 ( 977 одужали) ;

; Харківська область – 1 222 ( 491 одужав) ;

; Херсонська область – 179 ( 165 одужали) ;

; Хмельницька область – 509 (321 одужав);

Чернівецька область – 3 585 ( 1108 одужали) ;

; Черкаська область – 448 (336 одужали) ;

; Чернігівська область – 257 (77 одужали).

Лідерами за кількістю заражених залишаються

місто Київ;

Чернівецька область;

Львівщина;

Рівненська область.

Найбільше одужало за добу 5 червня

на Буковині;

на Рівненщині;

У Тернопільській області;

Івано-Франківській.

Зростання показника смертності

Показник смертності зріс до 3%. Від недуги загалом померли 777 хворих, впродовж 5 червня – 15.

Від коронавірусу померли жителі

Львівщини – 4;

Волині, Закарпаття, Києва – по 2;

Чернівецької, Івано-Франківської, Хмельницької, Черкаської та Сумської областей – по одному.

Головне про поширення епідемії

Україні за останню добу збільшилася кількість медиків, в яких діагностували коронавірус. Загалом недугу підтвердили вже у 5 016 працівників медичної сфери . З них 935 потребували госпіталізації, решта – лікувалися амбулаторно. Крім того, 29 медиків підключали до апарату штучної вентиляції легенів. Від початку епідемії п омерли 39 медпрацівників, а 2 781 – одужали.



. З них 935 потребували госпіталізації, решта – лікувалися амбулаторно. Крім того, 29 медиків підключали до апарату штучної вентиляції легенів. Від початку епідемії п У Збройних силах України на COVID-19 наразі хворіють 135 людей. Четверо пацієнтів померли, однак 142 військовим вдалося одужати.

На Житомирщині посилили карантин

У Житомирській області вирішили посилити карантин. Особливо під час вихідних і святкових днів. Причина – зростання рівня захворюваності коронавірусом. Зокрема, з 1 до 4 червня включно в області зафіксували 123 нових випадки.

Посилені заходи на Житомирщині діятимуть до стабілізації епідеміологічної ситуації.

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У Києві госпіталізували рекордну кількість хворих

Впродовж 5 червня у столиці виявили 83 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією, з них 11 медиків. Станом на 6 червня у Києві виявили 3 375 інфікованих осіб на COVID-19.

На жаль, впродовж останньої доби двоє людей померли.

До лікарень столиці госпіталізували 25 пацієнтів. За слова мера Віталія Кличка, це найбільша кількість за час епідемії.

А з 8 червня у столиці запрацює міська електричка

Щоправда, відновить рух вона лише частково. Потяги курсуватимуть у години пік, а також щосуботи та щонеділі. Їздитимуть за напрямками:

Станція Троєщина – станція Троєщина-2 – станція Почайна

Станція Почайна – станція Троєщина-2 – станція Троєщина.

Новини про коронавірус у світі за 6 червня

Всього у світі 6 869 136 людей захворіли на коронавірус. Через хворобу померли вже 398 587 людей. Натомість 3 363 594 хворих уже одужали.

Топ-5 країн за кількістю інфікованих

США – 1 965 912;

Бразилія – 646 006;

Росія – 458 689;

Іспанія – 288 058;

Велика Британія – 283 311

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Коронавірус у Росії

Впродовж минулої доби у Росії виявили 8 855 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією. Так, кількість хворих на території РФ зросла до 458 689 людей.

Президент Бразилії погрожує вийти з ВООЗ

Жаір Болсонару заявив, що розглядає питання виходу країни з ВООЗ. Приводом стало попередження організації про надмірну поспішність у послабленні карантину.

Зверніть увагу Антирекорд у Бразилії: за добу в країні померло понад 1300 пацієнтів з COVID-19

Греція відкриває для України кордони

Україна та Греція домовилися відновити авіасполучення з 1 липня. Однак це стане можливим виключно у випадку стабільної епідеміологічної ситуації у двох країнах.

Звільнення міністра на Мадагаскарі

Міністр освіти Мадагаскару Рідзасоа Андріаманану заявив, що планує закупити для дітей льодяники на понад два мільйони доларів. Цукерки мали б перебити смак непідтвердженої настоянки, яку вони приймають від коронавірусу.

Президент Анрі Радзуелін є прихильником настоянки, яку не рекомендують у ВООЗ. Коли він дізнався про намір міністра, звільнив його.

Дослідження коронавірусу

ВООЗ змінила рекомендації щодо носіння масок

Медичні або інші захисні маски носити треба не весь час і не всюди, але треба. У ВООЗ рекомендують користуватися засобом захисту там, де є загроза прискореного "активного масового поширення" коронавірусу і немає змоги дотримуватися дистанції.

Дізнайтеся більше Яка дистанція убезпечить вас від COVID-19: нове дослідження ВООЗ

G20 виділять гроші на боротьбу з COVID-19

"Велика двадцятка" разом із запрошеними країнами координують зусилля для боротьби з пандемією. Вони виділять понад 21 мільярд доларів на боротьбу з коронавірусом COVID-19.

Гроші підуть на діагностику вакцини, на терапію, а також на дослідження та розробки у медичній сфері.