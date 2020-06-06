Новини про коронавірус 6 червня: рекорд госпіталізованих у Києві, нові рекомендації щодо масок
В Україні зафіксували 26 тисяч 514 випадків зараження коронавірусом. На Житомирщині посилюють карантин. У Києві за добу госпіталізували рекордну кількість хворих. У світі понад 6,8 мільйона хворих. ВООЗ кардинально змінила рекомендації щодо носіння захисних масок. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 6 червня.
Новини про коронавірус в Україні 6 червня
Статистика поширення коронавірусу
Станом на 6 червня в Україні зафіксували 26 тисяч 514 випадків зараження коронавірусом. За останню добу виявили 550 нових хворих.
Важливо В Україні виявили 26 514 хворих на коронавірус COVID-19
В Україні вже третій день поспіль фіксують понад 500 випадків зараження коронавірусом. Однак рекордну кількість інфікувань COVID-19 підтвердили впродовж 3 червня – 588 нових випадків.
Побороти інфекцію вдалося 11 тисячам 812 хворим, за останню добу – 440.
Поширення коронавірусу в Україні за регіонами:
- Вінницька область – 1 166 (721 одужали);
- Волинська область – 1 037 (297 одужали);
- Дніпропетровська область – 965 (484 одужали);
- Донецька область – 203 (121 одужали);
- Житомирська область – 870 (500 одужали);
- Закарпатська область – 1 301 (568 одужали);
- Запорізька область – 488 (286 одужали);
- Івано-Франківська область – 1 533 (916 одужали);
- Кіровоградська область – 546 (416 одужали);
- Київ – 3 375 (888 одужали);
- Київська область – 1 748 (533 одужали);
- Львівська область – 2 053 (506 одужали);
- Луганська область – 52 (43 одужали);
- Миколаївська область – 307 (195 одужали);
- Одеська область – 986 (368 одужали);
- Полтавська область – 273 (255 одужали);
- Рівненська область – 2 014 (1 082 одужали);
- Сумська область – 192 (158 одужали);
- Тернопільська область – 1 255 (977 одужали);
- Харківська область – 1 222 (491 одужав);
- Херсонська область – 179 (165 одужали);
- Хмельницька область – 509 (321 одужав);
- Чернівецька область – 3 585 (1108 одужали);
- Черкаська область – 448 (336 одужали);
- Чернігівська область – 257 (77 одужали).
Лідерами за кількістю заражених залишаються
- місто Київ;
- Чернівецька область;
- Львівщина;
- Рівненська область.
Найбільше одужало за добу 5 червня
- на Буковині;
- на Рівненщині;
- У Тернопільській області;
- Івано-Франківській.
Зростання показника смертності
Показник смертності зріс до 3%. Від недуги загалом померли 777 хворих, впродовж 5 червня – 15.
Від коронавірусу померли жителі
- Львівщини – 4;
- Волині, Закарпаття, Києва – по 2;
- Чернівецької, Івано-Франківської, Хмельницької, Черкаської та Сумської областей – по одному.
Головне про поширення епідемії
- Україні за останню добу збільшилася кількість медиків, в яких діагностували коронавірус. Загалом недугу підтвердили вже у 5 016 працівників медичної сфери. З них 935 потребували госпіталізації, решта – лікувалися амбулаторно. Крім того, 29 медиків підключали до апарату штучної вентиляції легенів. Від початку епідемії померли 39 медпрацівників, а 2 781 – одужали.
- У Збройних силах України на COVID-19 наразі хворіють 135 людей. Четверо пацієнтів померли, однак 142 військовим вдалося одужати.
На Житомирщині посилили карантин
У Житомирській області вирішили посилити карантин. Особливо під час вихідних і святкових днів. Причина – зростання рівня захворюваності коронавірусом. Зокрема, з 1 до 4 червня включно в області зафіксували 123 нових випадки.
Посилені заходи на Житомирщині діятимуть до стабілізації епідеміологічної ситуації.
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У Києві госпіталізували рекордну кількість хворих
Впродовж 5 червня у столиці виявили 83 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією, з них 11 медиків. Станом на 6 червня у Києві виявили 3 375 інфікованих осіб на COVID-19.
На жаль, впродовж останньої доби двоє людей померли.
До лікарень столиці госпіталізували 25 пацієнтів. За слова мера Віталія Кличка, це найбільша кількість за час епідемії.
А з 8 червня у столиці запрацює міська електричка
Щоправда, відновить рух вона лише частково. Потяги курсуватимуть у години пік, а також щосуботи та щонеділі. Їздитимуть за напрямками:
- Станція Троєщина – станція Троєщина-2 – станція Почайна
- Станція Почайна – станція Троєщина-2 – станція Троєщина.
Новини про коронавірус у світі за 6 червня
Всього у світі 6 869 136 людей захворіли на коронавірус. Через хворобу померли вже 398 587 людей. Натомість 3 363 594 хворих уже одужали.
Топ-5 країн за кількістю інфікованих
- США – 1 965 912;
- Бразилія – 646 006;
- Росія – 458 689;
- Іспанія – 288 058;
- Велика Британія – 283 311
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Головне про коронавірус у світі
Коронавірус у Росії
Впродовж минулої доби у Росії виявили 8 855 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією. Так, кількість хворих на території РФ зросла до 458 689 людей.
Президент Бразилії погрожує вийти з ВООЗ
Жаір Болсонару заявив, що розглядає питання виходу країни з ВООЗ. Приводом стало попередження організації про надмірну поспішність у послабленні карантину.
Зверніть увагу Антирекорд у Бразилії: за добу в країні померло понад 1300 пацієнтів з COVID-19
Греція відкриває для України кордони
Україна та Греція домовилися відновити авіасполучення з 1 липня. Однак це стане можливим виключно у випадку стабільної епідеміологічної ситуації у двох країнах.
Звільнення міністра на Мадагаскарі
Міністр освіти Мадагаскару Рідзасоа Андріаманану заявив, що планує закупити для дітей льодяники на понад два мільйони доларів. Цукерки мали б перебити смак непідтвердженої настоянки, яку вони приймають від коронавірусу.
Президент Анрі Радзуелін є прихильником настоянки, яку не рекомендують у ВООЗ. Коли він дізнався про намір міністра, звільнив його.
Дослідження коронавірусу
ВООЗ змінила рекомендації щодо носіння масок
Медичні або інші захисні маски носити треба не весь час і не всюди, але треба. У ВООЗ рекомендують користуватися засобом захисту там, де є загроза прискореного "активного масового поширення" коронавірусу і немає змоги дотримуватися дистанції.
Дізнайтеся більше Яка дистанція убезпечить вас від COVID-19: нове дослідження ВООЗ
G20 виділять гроші на боротьбу з COVID-19
"Велика двадцятка" разом із запрошеними країнами координують зусилля для боротьби з пандемією. Вони виділять понад 21 мільярд доларів на боротьбу з коронавірусом COVID-19.
Гроші підуть на діагностику вакцини, на терапію, а також на дослідження та розробки у медичній сфері.