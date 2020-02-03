17:00
3 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      ВБИВСТВО АНДРІЯ СОТНИКА КОРОНАВІРУС 2020 РЕДЖЕП ЕРДОГАН ГРИП В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін вчиться у Януковича. Білорусь "поставили раком"
      Вєсті Кремля
      22:36, 1 лютого
      Вєсті.UA. Жир: Шалена комуналка для Ахметова. Ідеальний чиновник Аваков
      Вєсті.UA
      18:24, 1 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      ВБИВСТВО АНДРІЯ СОТНИКА КОРОНАВІРУС 2020 РЕДЖЕП ЕРДОГАН ГРИП В УКРАЇНІ
      БЛОГ Світлана Заліщук
      Колишній народний депутат України, співзасновник рухів Центр UA, Чесно, РПР

      Коронавірус – випробування для світу

      0
      Лише початок: як коронавірус вплине на світ / Getty Images

      Великі шанси, що саме коронавірус і стане тим підступним фактором глобальної рецесії, про яку всі говорять останній рік.

      Минулий тиждень у світі виглядав так: імпічмент, Брекзіт, відхилений новий мирний план від Трампа для Близького Сходу. Але ні, не ці історичні події, а щось, що ми навіть не здатні побачити неозброєним оком, найбільше вплине на хід подій у світі у найближчому майбутньому – коронавірус.

      Зверніть увагу! Не коронавірусом єдиним, або Справжня небезпека ближче

      Експерти кажуть, що якщо криза в Китаї затягнеться ще на місяць, це може з'їсти до 2% китайської економіки. І здавалося б, де вона, та китайська економіка, а де ми. Але, ні. Такий він глобальний світ, по суті глобальне село.

      Великі шанси, що саме коронавірус і може стати тим підступним фактором глобальної рецесії, про яку всі говорять останній рік. І Україні треба бути готовій не лише до боротьби з інфекцією, але й до наслідків епідемії для світової економіки.

      Лише маленький факт. Таїланд, наприклад, уже зменшив прогноз зростання національного ВВП на $1.6 млрд через очікування падіння потоку туристів з Китаю.

      І що цікаво. Лише наші північні сусіди в усіх ситуаціях залишаються послідовними. Спочатку екстремістські сайти, а тепер Ізвєстія та інші мейнстрімівські видання поширюють історію, що спалах коронавірусу – це спецоперація американців. Старі гебешні хвороби погано лікуються.

      У будь-якому разі. Коронавірус – випробовування світової економіки і світової системи охорони здоров'я. І треба розуміти, що ми зараз лише на першому етапі.

      Тому принаймні… мийте руки з милом.

      Будьте в курсі: Коронавірус з Китаю: останні новини

      Авіакатастрофа МАУ: Іран припинив ділитися доказами з Україною після злиття запису пілота
      сьогодні
      20127
      Автор: Світлана Заліщук
      Теги: Новини політики Коронавірус 2020 Публікації
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 17:00 Коронавірус – випробування для світу
      Світлана Заліщук
      сьогодні , 15:00 Ящики Пандори: як змусити Іран та РФ пролити світло на чорні скриньки збитого літака
      Андрій Воропаєв 439
      28 січня , 11:20 Який принтер обрати для малого бізнесу: реальні історії підприємців
      Єва Шварц 3543
      30 січня , 10:00 Чому не варто лікувати геморой народними методами та які наслідки це може мати
      1866
      сьогодні , 12:07 Скованные одним Трампом, или Украинизация Америки
      Михайло Дубинянський 786
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук