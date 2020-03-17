Коронавірус і вибори: як пандемія вплине на Україну та світ

Пандемія коронавірусу вплинула не лише на світову економіку, але й на політичні процеси в країнах. Деякі вже оголосили про перенесення виборів. В яких державах можуть бути відкладені вибори і чи перенесуть місцеві вибори в Україні, – в матеріалі 24 каналу.

Підстав для перенесення виборів в Україні немає

Як наголосив у коментарі 24 каналу глава Комітету виборців України Олексій Кошель, немає жодних підстав для перенесення місцевих виборів в Україні через пандемію коронавірусу, які повинні відбутися 25 жовтня.

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Згідно закону, місцева кампанія в Україні стартує за два місяці до голосування. Тобто це буде в останні дні літа. Отже, в нас майже пів року до початку. А, як показує злагоджений досвід роботи Китаю в боротьбі з коронавірусом, за кілька тижнів хвороба пішла різко на спад,

– зауважує Олексій Кошель.



Які обмеження пропонують українцям через коронавірус / Інфографіка 24 каналу

Водночас, наголошує політолог, через пандемію коронавірусу і прийняття законів для налагодження стосунків із МВФ, ухвалення закону про вибори відійде на другий план. А цей закон неякісний. За його словами, так і не вирішені ключові питання виборчої реформи: обмеження політичної реклами, прозорості виборчих коштів.

Якщо закон про місцеві вибори залишити в старій редакції, то є суттєві ризики. Зокрема, помилки в голосуванні десятків (!) відсотків виборців, які не розберуться в дуже складному бюлетені. А голоси підраховуватимуться дуже довго. Буде не ніч підрахунку, а повний хаос,

– переконаний Кошель.

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Як пандемія коронавірусу вплине на вибори в Україні

На думку експертів, тема коронавірусу позначиться на виборчій місцевій кампанії – зіграє на підвищення або пониження рейтингів партій. Як зауважує Олексій Кошель, два тижні тому з влади сміялися через ситуацію в Нових Санжарах. Сьогодні голосування в парламенті щодо прийняття комплексу екстразаходів для запобігання поширенню пандемії може дати плюс владним рейтингам.

Виборець оцінюватиме не програми партій і кандидатів у мери, обіцянки, інфраструктурні проєкти, а реальні дії щодо проблеми коронавірусу. Це буде одним з головних показників при голосуванні 25 жовтня,

– впевнений Кошель.



Кличко включився у виборчу кампанію на темі коронавірусу / Фото Getty

Зокрема, відзначає він, деякі потенційні кандидати в мери вже включилися у виборчу кампанію у форматі подолання коронавірусу. Кличко, який раніше всіх оголосив про введення низки заходів через коронавірус, можна сказати, вже зробив половину своєї кампанії.

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"Міські голови від Кам’янця-Подільського до Мукачевого, від Києва до Одеси скопіювали успішний досвід європейських міст. А мер Харкова Кернес, якщо епідемія пошириться в місті, перетвориться на політичного пенсіонера. Він поставив інтереси політичних ігор вище громади", – вважає глава КВУ.

Які країни можуть перености вибори через коронавірус?

Франція

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що другий тур муніципальних виборів відкладений у зв'язку з пандемією коронавіруса мінімум до середини липня.



Макрон переніс муніципальні вибори / Фото The jakartapost

Макрон також оголосив про закриття кордонів і обмеження поїздок між країнами ЄС на 30 днів. У Франції зафіксовано понад 5,3 тисячі випадків зараження коронавірусом. Від інфекції померли понад сто французів.

Польща

Колишній голова Європейської ради Дональд Туск запропонував перенести вибори президента в Польщі через спалах коронавірусу. Перший тур виборів президента Польщі призначений на 10 травня.

У Польщі зафіксовано на сьогодні 177 випадків коронавірусної інфекції. Четверо померли. Польща закрила кордони для іноземців.

США

Суд в штаті Огайо відмовив перенести первинні вибори (праймеріз) на його території з 17 березня на 2 червня на прохання губернатора Майкла Девайна. Суд вважає, що проведення виборів в червні не знижує ризик зараження для жителів штату. Президентські вибори в США пройдуть у листопаді.



Вибори в США поки переносити не будуть / Фото Getty

Станом на 16 березня в США зафіксовано понад 4 000 випадків зараження коронавірусом. Померли 70 осіб.

Росія

За інформацією ЗМІ, Путін планує виступити зі зверненням, в якому оголосить про перенесення всенародного голосування щодо поправок до Конституції через коронавірус з квітня на червень.



Путін може перенести реферндум щодо змін до конституції? / Фото Getty

За словами Олексія Кошеля, перенесення референдуму щодо змін до конституції Росії – їхня приватна історія, яка не цікава для України. У свою чергу політичний експерт Серій Постоловський наголошує: в зв’язку з пандемією коронавірусу в Росії можуть виникнути проблеми на міжнародній арені.

Росія як авторитарна країна замовчує реальну ситуацію з коронавірусом. Враховуючи близькість до її кордонів Китаю, величину території , масштабність міграції – внутрішньої і зовнішньої, коронавірус матиме негативні наслідки для Росії. Рано чи пізно світ про це дізнається. Тому знімати санкції і розвивати економічні стосунки з країною, яка потенційно може стати найбільш вразливою до хвороби, нерозумно,

– підкреслює Постоловський.