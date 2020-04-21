Коронавірус може вдвічі збільшити кількість людей, які голодують, – ООН

Світова криза та пандемія коронавірусу призведе до зростання кількості людей, які страждають від голоду. ООН прогнозує, що їх стане на 130 мільйонів осіб більше, тобто майже вдвічі.

У Світовій продовольчій програмі ООН, яка бореться з голодом у світі, повідомили, що кількість людей, які страждають від голоду, може зрости до 265 мільйонів осіб.

Важливо Як рятуватимуть світ від економічної кризи: план МВФ

Коронавірус – це сильний удар для мільйонів людей, які заробляють щоденною працею. Карантин та глобальний економічний спад вже знищили грошові запаси,

– додав провідний економіст WFP Аріф Хусейн.

За прогнозом ООН, найбільше постраждають від голоду люди з низькими та середніми доходами.

Зауважимо, що у 2019 році найбільше голодували люди у країнах, що постраждали від конфліктів та змін клімату.

За оцінками ООН, в усьому світі зараз голодують понад 820 мільйонів людей. Тільки в Східній Африці від голоду страждають 15 мільйонів осіб.

Що відомо про світову кризу через коронавірус? Світова економіка впаде на 3% – це найбільше за останні 40 років. Осередком нової економічної кризи може стати Італія. Банки Уолл-Стріт оцінили ситуацію так: збитки складуть більш ніж 5 трильйонів доларів зростання протягом наступних двох років.



МВФ прогнозує таке падіння:

– економіка США у 2020 році впаде на 6,1%;

– ВВП Євросоюзу – на 7,1%;

– ​економіка України – на 7,7%;

– економіка Росії – на 5,5%.



Все це спричиняє безробіття. В Україні за місяць дії карантинних обмежень кількість безробітних зросла на 1 – 1,3 мільйона людей.