Інфляція та зростання цін: Милованов розповів про економіку України після коронавірусу

Про економіку після коронавірусу та надзвичайний стан – в ефірі 24 каналу у програмі "Політична анатомія" говорили нардеп "Слуги народу" Олександр Качура, політолог Олег Саакян, політолог Тарас Семенюк, колишній міністр економіки Тимофій Милованов, банкір і економіст Володимир Лавренчук.

Про економіку після коронавірусу

Під час кризи досить часто буває, що дефіцит бюджету зростає. Що це означає? Дефіцит – це, як в бюджеті сім’ї, різниця між доходами та видатками. В державі видатки – це пенсії, підтримка бізнесу, а доходи – це податки. Про це заявив колишній міністр економіки Тимофій Милованов.

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Він спрощено пояснив коштом чого фінансується бюджетний дефіцит. Гроші можна позичити або надрукувати. Якщо позичати – їх потрібно віддавати в майбутньому. Так себе поводить більшість країн.

"Гроші також можна надрукувати. Що це означає на практиці? Це все одно потрібно позичати. Але тоді це робимо в своїх державних банках, які позичають в НБУ. Це означає інфляцію та збільшення цін, десь нестабільність в економіці", – додав Милованов.



Тимофій Милованов​ / 24 канал

Колишній міністр економіки заявив, що таке "друкування грошей" можна робити хіба трошки. Якщо масово та у великих обсягах, повториться ситуація 90-х. Люди пам’ятають, як тоді кожного дня зростали ціни.

"Така спокуса є завжди й у всіх політиків, навіть у Дональда Трампа. Тому що набагато легше просто надрукувати гроші. Тоді трошки всі стають біднішими, бо інфляція вища, ціни виросли, але ти виглядаєш дуже добре, тому що всі "хотєлки" задовольнив",– пояснив Милованов.

Як українці реагуватимуть на надзвичайний стан

Згідно з рішенням Кабміну, від 25 березня на всій території України введено режим надзвичайної ситуації. Втім наразі йдуть дискусії щодо необхідності встановлення надзвичайного стану, у зв'язку з пандемією коронавірусу.

В ефірі програми "Політична анатомія" на 24 каналі політолог Олег Саакян зазначив, що те, як відреагують українці на таке рішення, залежить від того, коли буде введений надзвичайний стан.



Олег Саакян / 24 канал

Також він пригадав, що коли в Україні вводився воєнний стан, за часів президентства Петра Порошенка, нічого поганого не трапилося. Тоді було встановлено низку запобіжників, щоб ним не можна було зловживати. Наприклад, відтермінувати вибори.

На думку політолога , зараз дуже важливо дивитися, що передбачатиме надзвичайний стан.

► Перше. Слід чітко розуміти, під які заходи, план дій владі потрібен надзвичайний стан.

► Друге. Варто розуміти, яких повноважень до тих, що існують зараз, не вистачає. Для чого хоче влада надзвичайний стан.

Тому що надзвичайний стан – це інструмент, як ніж. Може бути і хороший, і поганий. Якщо у нас дійсно буде загострюватися епідеміологічна ситуація, і ми побачимо італійсько-іспанський сценарій, тоді надзвичайний стан в Україні буде потрібний,

– пояснив Олег Саакян.

За словами політолога, якщо говорити про введення надзвичайного стану зараз:

це передчасно з точки зору функцій держави. Вона може їх виконувати в режимі надзвичайної ситуації;

це передчасно з точки зору очікування суспільства, яке почало серйозніше сприймати цю загрозу.

Інформація діє, суспільство певною мірою демонструє свою відповідальність. "Але я б не взявся сказати, що є повне розуміння всієї повноти можливої трагедії. Принаймні соціологія точно демонструє, що в суспільстві поки що такого немає", – розповів Олег Саакян.

Також він додав, що це може бути і катастрофічно з точки зору політичного майбутнього для того, хто захоче піти на такий крок, власне, і для президента.

Що таке надзвичайний стан?Згідно з законом, це особливий правовий режим, який може тимчасово вводитися в Україні чи в окремих її місцевостях. Вводиться він при виникненні надзвичайних ситуацій не нижче загальнодержавного рівня, що призвели чи можуть призвести до людських і матеріальних втрат, створюють загрозу життю і здоров’ю громадян.



Що передбачає введення надзвичайної ситуації / Інфографіка 24 каналу

Про кількість хворих на коронавірус

В Україні вже зафіксували 191 випадок зараження коронавірусом. Кількість хворих тепер зростає не щодня, а майже щогодини. Однак нардеп від фракції "Слуга народу" Олескандр Качура припустив, що насправді в Україні є значно більше хворих на Covid-19, але ми про них незнаємо.

Таку думку він висловив в ефірі програми "Політанатомія" на 24 каналі. Також пояснив, що причиною такої ситуації є те, що в Україні роблять мало тестувань на виявлення захворювання.



Олександр Качура / Фото Інтерфакс

"Ми ще не розуміємо, що відбувається. Я впевнений, що та статистика, яку нам дають, неправдива", – сказав Качура.

Якщо ми зараз проведемо тестування, я думаю, що в нас буде підтверджених випадків значно більше. Симптоми (у людей – 24 канал) насправді дуже схожі на коронавірус,

– додав нардеп.

За його словами, багато людей не звертаються до медичних закладів, тому борються з хворобою самостійно, навіть не знаючи, що це вірус. Однак якби ці люди пройшли тестування – статистика була б іншою.

Офіційна кількість хворих у різних містах України:

Чернівецька область – 47 (1 летальний, 4 одужали);

Київ – 47;

Київська область – 24;

Тернопільська область – 24 (1 летальний);

Івано-Франківська область – 16 (2 летальних);

Запорізька область – 8;

Одеська область – 4;

Вінницька область – 4;

Житомирська область – 4 (1 летальний);

Волинська область – 2;

Дніпропетровська область – 2;

Донецька область – 2;

Львівська область – 2;

Черкаська область – 2;

Закарпатська область – 1;

Луганська область – 1;

Херсонська область – 1.



Де можна пройти тест на коронавірус / Інфографіка 24 каналу