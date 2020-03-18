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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 СЕРГІЙ ШАХОВ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 СЕРГІЙ ШАХОВ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Новини про коронавірус 18 березня: захворів нардеп Шахов, на Київщині надзвичайна ситуація

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      Новини про коронавірус в Україні та світі 18 березня / КМДА

      Підтверджений діагноз коронавірусу у надепа Сергія Шахова. У Київській області ввели надзвичайну ситуацію, Київ на черзі. Скасували Євробачення-2020. Останні новини про коронавірус Covid-19 в Україні та світі 18 березня.

      Новини про коронавірус в Україні 18 березня

      Ситуація з коронавірусом в Україні

      • Станом на 18 березня в Україні підтверджено 16 випадків коронавірусу: 10 – у Чернівецький області, 3 – у Києві, 1 – в Київській області, 1 – у Донецькій області та 1 (летальний) – в Радомишлі Житомирської області. Два випадки підтвердили сьогодні. Серед хворих є троє дітей, віком 10 років, рік і 10 місяців та 6 місяців. В Івано-Франківську померла жінка з підозрою на коронавірус, результати тестів ще чекають. Вперше повідомили про підозру на коронавірус в ЗСУ – у пенсіонера Міноборони експрес-тест показав позитивний результат.

      Важливо знати Коронавірус: симптоми у людей, профілактика та як намагаються лікувати Covid-2019

      • У нардепа  Сергія Шахова підтвердили коронавірус. Він повернувся з Женеви 11 березня і встиг побувати на засіданні свого комітету. На засіданнях Ради його не було. Усіх депутатів, які з ним контактували, ізолювали, у них також взяли проби на коронавірус.
      • "Самоізоляція – це нова життєва філософія людей по всьому світі", – голова МОЗ Ілля Ємець у терміновому зверненні закликав українців не легковажити з карантином.

      Потрібно знати кожному Що робити, якщо підозрюєте у себе коронавірус: інструкція

      Перший день без метро


      Київ прожив перший день без метро / Скриншот зі сторінки Київського метрополітену

      Відео Кернес про Італію: Метро працює, але нема кому їздити, бо трупики одні лишилися

      Державні питання

      • У Раді розробляють законопроєкт, який дозволить депутатам працювати і голосувати дистанційно. Це на випадок, якщо буде така потреба під час епідемії коронавірусу.

      Звернення Зеленського до українців 18 березня через коронавірус: дивіться відео 

       

      За що жити, як купувати товари і послуги

      • Усім пенсіонерам, які отримують менше 5 000 гривень, з 1 квітня прийде надбавка в розмірі 1 000 гривень. А з 1 травня буде індексація пенсій. 
      • Для людей похилого віку запрацює доставка їжі, цим займуться волонтери. Літнім людям категорично не рекомендовано виходити з дому, адже вони перебувають в групі ризику.

      Ознайомтеся Як поводити себе вдома і на роботі під час карантину, щоб не захворіти на коронавірус

      Українці за кордоном

      • Для евакуації українців з-за кордону необхідно виділити майже 4,2 мільйона доларів бюджетних коштів.

      А як у Львові У Львові з гучномовців нагадують правила карантину: відео

      Новини про коронавірус у світі за 18 березня

      Головне про коронавірус у світі

      • Найбільше в Європі коронавірус поширюється в Італії (майже 36 000 випадків), на другому місці – Іспанія (понад 13 000 випадків). З 24 березня Іспанія закриває усі готелі і закликала туристів якнайшвидше повернутися додому.
      • Коронавірус тепер у кождній країні Європи. Останньою до списку приєдналася Чорногорія
      • Лише дві країні Європи не скасували свої національних чемпіонатів з футболу – це Туреччина і Білорусь.
      • США і Канада закрили кордони один для одного. У США коронавірус пробрався у кожен штат, офіційно підтверджені 6 420 випадків інфікування. Всі освітні заклади йдуть на карантин. 
      • У Франції ввели спеціальний формуляр для виходу з дому. Люди повинні звітувати перед поліцією про причини перебування на вулиці.

      До теми Фавіпіравір проти коронавірусу: чому виникають сумніви в ефективності препарату

      Дослідження коронавірусу

      • Понад 99% італійців, які померли через коронавірус, мали й інші проблеми зі здоров'ям. Майже половина жертв страждала щонайменше від трьох хвороб, а чверть – від однієї або двох проблем.
      В Дніпрі 8 людей госпіталізували через коронавірус, а в Чернігові перша обґрунтована підозра
      сьогодні
      Автор: Соломія Ніколайчук
      Теги: Коронавірус в Україні Новини України Коронавірус Covid-19 Карантин в Україні 2020 Новини політики Новини Києва Сергій Шахов
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