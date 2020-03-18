Новини про коронавірус 18 березня: захворів нардеп Шахов, на Київщині надзвичайна ситуація
Підтверджений діагноз коронавірусу у надепа Сергія Шахова. У Київській області ввели надзвичайну ситуацію, Київ на черзі. Скасували Євробачення-2020. Останні новини про коронавірус Covid-19 в Україні та світі 18 березня.
Новини про коронавірус в Україні 18 березня
Ситуація з коронавірусом в Україні
- Станом на 18 березня в Україні підтверджено 16 випадків коронавірусу: 10 – у Чернівецький області, 3 – у Києві, 1 – в Київській області, 1 – у Донецькій області та 1 (летальний) – в Радомишлі Житомирської області. Два випадки підтвердили сьогодні. Серед хворих є троє дітей, віком 10 років, рік і 10 місяців та 6 місяців. В Івано-Франківську померла жінка з підозрою на коронавірус, результати тестів ще чекають. Вперше повідомили про підозру на коронавірус в ЗСУ – у пенсіонера Міноборони експрес-тест показав позитивний результат.
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- У нардепа Сергія Шахова підтвердили коронавірус. Він повернувся з Женеви 11 березня і встиг побувати на засіданні свого комітету. На засіданнях Ради його не було. Усіх депутатів, які з ним контактували, ізолювали, у них також взяли проби на коронавірус.
- На окупованому Донбасі коронавірус можливий у майже 700 людей, однак експрес-тестів там немає.
- У Київській області ввели режим надзвичайної ситуації. Невдовзі це чекає і Київ. Не плутайте надзвичайну ситуацію і надзвичайний стан: пояснюємо, в чому різниця.
- Україна отримала від ВООЗ другу партію тестів на коронавірус, їх вистачить на 1600 людей. Комітет Червоного Хреста постачатиме медобладнання та ліки в Україну.
- Весняний призов в Україні призупиняють на час карантину. У ЗСУ ввели обмежувальні заходи для протидії коронавірусу.
- "Самоізоляція – це нова життєва філософія людей по всьому світі", – голова МОЗ Ілля Ємець у терміновому зверненні закликав українців не легковажити з карантином.
- Напередодні студентів деяких виші почали виселяти з гуртожитків. Зеленський запевнив: ніхто не має права цього робити. Куди звертатися студентам, яких виселяють. Водночас МОЗ видало наказ, згідно з яким усі освітяни працюватимуть з дому.
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Перший день без метро
- Відсутність метро у Києві спричинила величезні затори. У громадському транспорті не дотримувались вимог карантину, в маршрутки заходило понад 10 людей, пасажири їздили без масок. В Одесі через обмеження билися. А на Київщині протестували через скасування електричок.
- Міська влада розробляє маршрути шатлів, які дублюватимуть маршрути метро. А наразі надала список наземного транспорту, який може замінити різні гілки метро.
Київ прожив перший день без метро / Скриншот зі сторінки Київського метрополітену
- У Чернівцях, Івано-Франківську і Луцьку не їздитиме жоден громадський транспорт.
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Державні питання
- У Раді розробляють законопроєкт, який дозволить депутатам працювати і голосувати дистанційно. Це на випадок, якщо буде така потреба під час епідемії коронавірусу.
- З такою ж ціллю розробляють законопроєкт, згідно з яким Зеленський зможе встановлювати в Україні надзвичайний стан одноосібно.
Звернення Зеленського до українців 18 березня через коронавірус: дивіться відео
За що жити, як купувати товари і послуги
- Усім пенсіонерам, які отримують менше 5 000 гривень, з 1 квітня прийде надбавка в розмірі 1 000 гривень. А з 1 травня буде індексація пенсій.
- Для людей похилого віку запрацює доставка їжі, цим займуться волонтери. Літнім людям категорично не рекомендовано виходити з дому, адже вони перебувають в групі ризику.
- Керівники не мають права змушувати працівників писати заяви на звільнення. У таких випадках потрібно писати заяву в поліцію.
- Кабмін планує компенсувати українцям частину комунальних платежів, які зростуть через те, що люди перебуватимуть вдома на карантині.
- Уряд боротиметься зі спекульнтами, які завищують ціни на квитки.
- "Приватбанк", Альфабанк перестали видавати валюту готівкою. Обміняти можна онлайн. Зверніть увагу, що "Приватбанк" вводить санітарну годину з 12:30 до 13:30.
- Супермаркети АТБ, "Рукавичка" ввели обмеження на кількість товарів в одні руки, щоб боротися зі спекулянтами.
- Щоб не нудьгувати вдома. "Наш Формат" відкрив вільний доступ до електронних книг. OLL.TV надає безкоштовний доступ до відеотеки на час карантину.
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Українці за кордоном
- У 12 українців за кордоном підтверджено коронавірус. 744 українці перебувають на карантині за межами України.
- Влада України повертає українців з Відня і Шрі-Ланки. Загалом 18 березня додому повертаються понад 11 тисяч наших громадян, для яких організували 57 авіарейсів.
- МЗС сформувало 11 хабів для повернення українців з-за кордону. В Україну літатимуть нерегулярні рейси з низки країн, щоб забрати українців. Угорщина надасть коридор для повернення українців додому. Українців з Польщі евакуюють спецпотягами.
- Для евакуації українців з-за кордону необхідно виділити майже 4,2 мільйона доларів бюджетних коштів.
А як у Львові У Львові з гучномовців нагадують правила карантину: відео
Новини про коронавірус у світі за 18 березня
Головне про коронавірус у світі
- 18 березня у світі зафіксовано понад 215 000 випадків коронавірусу. Майже 9 000 людей померли, близько 84 000 одужали.
- Найбільше в Європі коронавірус поширюється в Італії (майже 36 000 випадків), на другому місці – Іспанія (понад 13 000 випадків). З 24 березня Іспанія закриває усі готелі і закликала туристів якнайшвидше повернутися додому.
- Коронавірус тепер у кождній країні Європи. Останньою до списку приєдналася Чорногорія.
- Скасували Євробачення-2020, яке мало відбутися у травні в Нідерландах.
- Лише дві країні Європи не скасували свої національних чемпіонатів з футболу – це Туреччина і Білорусь.
- США і Канада закрили кордони один для одного. У США коронавірус пробрався у кожен штат, офіційно підтверджені 6 420 випадків інфікування. Всі освітні заклади йдуть на карантин.
- У Чехії через коронавірус заборонили виходити з дому без масок. Інакше – штраф у 10 000 крон.
- У Франції ввели спеціальний формуляр для виходу з дому. Люди повинні звітувати перед поліцією про причини перебування на вулиці.
- Facebook виплатить по тисячі доларів всім співробітникам як компенсацію за карантин
- В Ірані від коронавірусу вилікували 103-річну жінку.
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Дослідження коронавірусу
- У ЄС заявили, що вакцина від коронавірусу може з'явитися восени.
- Понад 99% італійців, які померли через коронавірус, мали й інші проблеми зі здоров'ям. Майже половина жертв страждала щонайменше від трьох хвороб, а чверть – від однієї або двох проблем.
- У Таїланді розробили новий експрес-тест, який допоможе виявити коронавірус за 30-45 хвилин.