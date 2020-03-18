Новини про коронавірус 18 березня: захворів нардеп Шахов, на Київщині надзвичайна ситуація

Підтверджений діагноз коронавірусу у надепа Сергія Шахова. У Київській області ввели надзвичайну ситуацію, Київ на черзі. Скасували Євробачення-2020. Останні новини про коронавірус Covid-19 в Україні та світі 18 березня.

Новини про коронавірус в Україні 18 березня

Ситуація з коронавірусом в Україні

Станом на 18 березня в Україні підтверджено 16 випадків коронавірусу: 10 – у Чернівецький області, 3 – у Києві, 1 – в Київській області, 1 – у Донецькій області та 1 (летальний) – в Радомишлі Житомирської області. Два випадки підтвердили сьогодні. Серед хворих є троє дітей, віком 10 років, р ік і 10 місяців та 6 місяців. В Івано-Франківську померла жінка з підозрою на коронавірус, результати тестів ще чекають. Вперше повідомили про підозру на коронавірус в ЗСУ – у пенсіонера Міноборони експрес-тест показав позитивний результат.

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У нардепа Сергія Шахова підтвердили коронавірус. Він повернувся з Женеви 11 березня і встиг побувати на засіданні свого комітету. На засіданнях Ради його не було. Усіх депутатів, які з ним контактували, ізолювали, у них також взяли проби на коронавірус.

На окупованому Донбасі коронавірус можливий у майже 700 людей, однак експрес-тестів там немає.

У Київській області ввели режим надзвичайної ситуації. Невдовзі це чекає і Київ. Не плутайте надзвичайну ситуацію і надзвичайний стан: пояснюємо, в чому різниця.

Україна отримала від ВООЗ другу партію тестів на коронавірус , їх вистачить на 1600 л юдей. Комітет Червоного Хреста постачатиме медобладнання та ліки в Україну.

Весняний призов в Україні призупиняють на час карантину. У ЗСУ ввели обмежувальні заходи для протидії коронавірусу.

"Самоізоляція – це нова життєва філософія людей по всьому світі", – голова МОЗ Ілля Ємець у терміновому зверненні закликав українців не легковажити з карантином.

Напередодні студентів деяких виші почали виселяти з гуртожитків. Зеленський запевнив: ніхто не має права цього робити. Куди звертатися студентам, яких виселяють. Водночас МОЗ видало наказ, згідно з яким усі освітяни працюватимуть з дому.

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Перший день без метро

Відсутність метро у Києві спричинила величезні затори. У громадському транспорті не дотримувались вимог карантину, в маршрутки заходило понад 10 людей, пасажири їздили без масок. В Одесі через обмеження билися. А на Київщині протестували через скасування електричок.

Міська влада розробляє маршрути шатлів, які дублюватимуть маршрути метро. А наразі надала список наземного транспорту, який може замінити різні гілки метро.



Київ прожив перший день без метро / Скриншот зі сторінки Київського метрополітену

У Чернівцях, Івано-Франківську і Луцьку не їздитиме жоден громадський транспорт.

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Державні питання

У Раді розробляють законопроєкт, який дозволить депутатам працювати і голосувати дистанційно. Це на випадок, якщо буде така потреба під час епідемії коронавірусу.

З такою ж ціллю розробляють законопроєкт, згідно з яким Зеленський зможе встановлювати в Україні надзвичайний стан одноосібно.

Звернення Зеленського до українців 18 березня через коронавірус: дивіться відео

За що жити, як купувати товари і послуги

Усім пенсіонерам, які отримують менше 5 000 гривень, з 1 квітня прийде надбавка в розмірі 1 000 гривень. А з 1 травня буде індексація пенсій.

Для людей похилого віку запрацює доставка їжі, цим займуться волонтери. Літнім людям категорично не рекомендовано виходити з дому, адже вони перебувають в групі ризику.

Керівники не мають права змушувати працівників писати заяви на звільнення. У таких випадках потрібно писати заяву в поліцію.

Кабмін планує компенсувати українцям частину комунальних платежів, які зростуть через те, що люди перебуватимуть вдома на карантині.

Уряд боротиметься зі спекульнтами, які завищують ціни на квитки.

"Приватбанк", Альфабанк перестали видавати валюту готівкою. Обміняти можна онлайн. Зверніть увагу, що "Приватбанк" вводить санітарну годину з 12:30 до 13:30.

Супермаркети АТБ, "Рукавичка" ввели обмеження на кількість товарів в одні руки, щоб боротися зі спекулянтами.

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Українці за кордоном

У 12 українців за кордоном підтверджено коронавірус. 744 українці перебувають на карантині за межами України.

Влада України повертає українців з Відня і Шрі-Ланки. Загалом 18 березня додому повертаються понад 11 тисяч наших громадян, для яких організували 57 авіарейсів.

Для евакуації українців з-за кордону необхідно виділити майже 4,2 мільйона доларів бюджетних коштів.

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Новини про коронавірус у світі за 18 березня

Головне про коронавірус у світі

18 березня у світі зафіксовано понад 215 000 випадків коронавірусу. Майже 9 000 людей померли, близько 84 000 одужали.

Найбільше в Європі коронавірус поширюється в Італії (майже 36 000 випадків), на другому місці – Іспанія (понад 13 000 випадків). З 24 березня Іспанія закриває усі готелі і закликала туристів якнайшвидше повернутися додому.

Коронавірус тепер у кождній країні Європи. Останньою до списку приєдналася Чорногорія.

Скасували Євробачення-2020, яке мало відбутися у травні в Нідерландах.

Лише дві країні Європи не скасували свої національних чемпіонатів з футболу – це Туреччина і Білорусь.

США і Канада закрили кордони один для одного. У США коронавірус пробрався у кожен штат, офіційно підтверджені 6 420 випадків інфікування. Всі освітні заклади йдуть на карантин.

У Чехії через коронавірус заборонили виходити з дому без масок. Інакше – штраф у 10 000 крон.

У Франції ввели спеціальний формуляр для виходу з дому. Люди повинні звітувати перед поліцією про причини перебування на вулиці.

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В Ірані від коронавірусу вилікували 103-річну жінку.

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Дослідження коронавірусу

У ЄС заявили, що вакцина від коронавірусу може з'явитися восени.

Понад 99% італійців, які померли через коронавірус, мали й інші проблеми зі здоров'ям. Майже половина жертв страждала щонайменше від трьох хвороб, а чверть – від однієї або двох проблем.