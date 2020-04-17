Коронавірус ще раз довів, що Росія має завершити безглузду війну з Україною, – Кулеба

Міністерство закордонних справ України закликало Росію гарантувати безпеку українських громадян на окупованих агресоркою територіях, до яких тільки вона й має доступ. Глава МЗС Дмитро Кулеба наголосив, що Росія має забезпечити захист життя і здоров'я українців на тих територіях як держава-окупант.

Це мають бути прості кроки, які агресор цілком у змозі виконати. Зокрема, надати доступ до окупованих територій лікарям. Про це Дмитро Кулеба розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода".

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Росія має допустити лікарів, щоб вони могли проводити кваліфіковане медичне обстеження та лікування. Дати доступ незаконно ув'язненим громадянам України до належного медичного забезпечення,

– заявив глава МЗС.

Ба більше, наголосив він, це стосується не лише українців на окупованих територіях Криму й Донбасу, а й політв'язнів у тюрмах на території Росії.

"Вони мають надати нарешті безперешкодний та безпечний доступ представникам міжнародних моніторингових місій і Червоному хресту. Росія повинна забезпечити надання гуманітарної допомоги", – підкреслив Дмитро Кулеба.

За його словами, ситуація з пандемією коронавірусу ще раз продемонструвала, що Росія не дотримується жодних норм міжнародного права. Тим часом території, де панує беззаконня, у часи пандемії можуть перетворитися на бомбу уповільненої дії.

Загалом це все вчергове оголює просту суть: Росії вже давно час нарешті припинити цю безглузду військову агресію, яка не досягла своєї стратегічної мети,

– заявив міністр.

Що про це каже міжнародне право?Згідно з міжнародним правом, саме держава-окупант несе повну й одноосібну відповідальність за гуманітарну ситуацію на окупованій нею території.



Відтак Росія відповідатиме за боротьбу з коронавірусом у Криму й на окупованих частинах Донбасу або до завершення пандемії, або до повернення Україні суверенітету над цими територіями.