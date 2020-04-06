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      Коронавірус суттєво вдарить по турсектору Італії: очікують збитки у 120 мільярдів євро

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      Турсектор Італії може втратити щонайменше 120 мільярдів євро через коронавірус / Getty Images

      Через пандемію коронавірусу у світу туристичний сектор Італії до кінця 2020 року може втратити щонайменше 120 мільярдів євро.

      Про це повідомив президент профільної асоціації Confturismo Лука Патане, передає Le Repubblica.

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      Як пояснив він, у період з березня по травень туристична галузь Італії не дорахується понад 30 мільйонів туристів.

      З майже 200 мільярдів євро загального обороту, який генерує туристична галузь, – у вигляді прямих доходів і непрямого впливу на інші сектори економіки, – менш песимістичні прогнози вказують на втрату приблизно 60% цієї суми починаючи з поточного моменту та до кінця року, – зауважив Патане.

      Зверніть увагу! Загальне число заражених в Італії з початку епідемії досягла майже 130 тисяч осіб.. Вже понад 15,8 тисяч людей померли від коронавірсу. Щоправда, понад 21 тисяча вилікувалася.

      За даними ООН, через ситуацію з коронавірусом у світі виникла економічна криза, і найближчим часом вона буде лише посилюватися. Також фахівці прогнозують імовірний масштабний голод.

      Коронавірус у Італії: коротко

      • Італію вважають найбільш інфікованим регіоном Європи. Ця країна є другою у світі після США за кількістю хворих і першою – за числом смертей.
      • Найбільше від коронавірусу постраждала північ країни, а саме регіон Ломбардія. Пізніше хвороба поширилася на усю територію.
      • Через епідемію коронавірусу жителям Італії заборонили ходити вулицями. Виходити можна лише за продуктами, в аптеки й на роботу. В інших випадках необхідно мати відповідний дозвіл.

       

      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Коронавірус COVID-19 Відпочинок Туристичний бізнес
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