Коронавірус у Британії: люди накупили продуктів більше, ніж на Різдво

Продажі продуктів у Великій Британії в березні побили всі рекорди, коли покупці вирішили запастися їжею на довгий період перебування вдома через пандемію коронавірусу.

Найбільш жвавими продажі продуктів у Великій Британії були протягом 4 днів 16 – 19 березня, коли 88% домогосподарств відвідали продуктовий магазин. Про це свідчать дані компанії Kantar, яка займається маркетинговими дослідженнями, повідомляє BBC.

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Протягом 4 днів британці 42 мільйони разів додатково відвідали магазини в порівнянні з 2019 роком. За останні 4 тижні продажі супермаркетів у Британії зросли на 20,6% і перевищили обсяг продажів у різдвяний період.

Цифри зросли здебільшого тому, що люди ходили в магазини додаткову кількість разів, а не витрачали більше під час кожного візиту. Британська родина в середньому витратила додатково 62,92 фунта стерлінгів протягом останніх 4 тижнів, що еквівалентно закупівлі продуктів на 5 днів.

Станом на 30 березня у Великій Британії було зафіксовано 22141 випадків захворювання на коронавірус. Померли від недуги понад 1400 людей. Зауважимо, що на COVID-19 захворів британський прем’єр Борис Джонсон. При цьому від недуги вилікувався британський принц Чарльз.



Статистика про коронавірус / Інфографіка 24 каналу