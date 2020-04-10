Коронавірус у Нью-Йорку: губернатор заявив, що ситуацію взяли під контроль
Губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо заявив, що ситуацію з коронавірусом взяли під контроль. Впродовж 9 квітня там госпіталізували лише 200 людей – найменше за останні три тижні. Однак у цей же день від недуги померли майже 800 людей.
Складну ситуацію з поширення коронавірусу у Нью-Йорку прокоментував губернатор штату Ендрю Куомо, пише DW.
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За його словами, кількість госпіталізованих пацієнтів з коронавірусом протягом 9 квітня збільшилася лише на 200 людей. А це найнижчий приріст за останні три тижні.
Це означає, що ситуація розвивається краще, ніж прогнозували. В основному завдяки ефективності карантинних заходів,
– наголосив губернатор.
Водночас він додав, що Нью-Йорк встановив новий антирекорд за кількістю смертей. Від коронавірусу померли 799 людей. Однак Куомо висловив упевненість в тому, що ці показники будуть знижуватися. Для цього людям потрібно дотримуватися й надалі соціального дистанціювання.
До слова, загалом кількість смертей від коронавірусу в Нью-Йорку перевищила 7 тисяч.
Коронавірус у США: основне
- Сполучені Штати лідирують за кількість заражених коронавірусом. Станом на 10 квітня там зафіксували понад 468 тисяч випадків недуги, померли – 16,6 тисячі людей, одужали – майже 26 тисяч.
- З 13 березня США тимчасово зупинили на місяць транспортне сполучення з Європою, Великою Британією, Ірландією та Канадою.
- 13 березня Дональд Трамп оголосив надзвичайний стан.
- Згодом у США схвалили перші ліки проти коронавірусу – хворих лікуватимуть за допомогою плазми крові тих, хто вже одужав від коронавірусу.
- Уряд США роздасть кожній родині по 3 тисячі доларів через коронавірус.
- Окрім того, у країні тривають клінічні випробування вакцини проти коронавірусу.
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