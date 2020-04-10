Коронавірус у Нью-Йорку: губернатор заявив, що ситуацію взяли під контроль

Губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо заявив, що ситуацію з коронавірусом взяли під контроль. Впродовж 9 квітня там госпіталізували лише 200 людей – найменше за останні три тижні. Однак у цей же день від недуги померли майже 800 людей.

Складну ситуацію з поширення коронавірусу у Нью-Йорку прокоментував губернатор штату Ендрю Куомо, пише DW.

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За його словами, кількість госпіталізованих пацієнтів з коронавірусом протягом 9 квітня збільшилася лише на 200 людей. А це найнижчий приріст за останні три тижні.

Це означає, що ситуація розвивається краще, ніж прогнозували. В основному завдяки ефективності карантинних заходів,

– наголосив губернатор.

Водночас він додав, що Нью-Йорк встановив новий антирекорд за кількістю смертей. Від коронавірусу померли 799 людей. Однак Куомо висловив упевненість в тому, що ці показники будуть знижуватися. Для цього людям потрібно дотримуватися й надалі соціального дистанціювання.

До слова, загалом кількість смертей від коронавірусу в Нью-Йорку перевищила 7 тисяч.

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