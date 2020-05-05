Коронавірус у Росії: кількість хворих зростає, а економіці загрожує суттєве падіння

Росія вже входить до десятки країн з найбільшою кількістю хворих на COVID-19. Лише за минулу добу, 4 травня, кількість хворих збільшилась на 10 тисяч. Тож загальна кількість зафіксованих випадків коронавірусу становить 155 тисяч. З яких майже 1,5 тисячі людей померли.

Чи справляються російські лікарні, як держава допомагає громадянам і чи вплине карантин на рейтинг Путіна – в інтерв'ю 24 каналу розповів російський адвокат Марк Фейгін.

До теми Коронавірус у Росії: понад 10 тисяч нових випадків за добу

Яка ситуація з лікуванням коронавірусу в Росії? Чи справляються лікарні, особливо в Москві?

Кількість хворих зростає. До того, ж динаміка не сприятлива, росте швидше, ніж з цим справляються заклади охорони здоров’я. Хоча я б не сказав, що це критична ситуація. Але треба визнати, що ми вже почали випереджати за динамікою ті країни, які раніше були попереду нас.

Ймовірно, що 155 тисяч хворих – це не кінцева цифра, тому що є проблема з тестуванням. Не всі тести хорошої якості. З іншого боку, є російський "авось". У нас люди часто і не намагаються лікуватися, і таке буває.

Загалом, в Москві ситуація ще не погана. А от в регіонах – медицини немає.

Яка ситуація з COVID-19 в Росії• У Росії за останню добу підтвердили 10 102 нові випадки COVID-19.

• Загалом станом на 5 травня коронавірусом в країні інфікувались 155 370 людей.

• За останню добу в Росії 95 осіб померли від ускладнень, спричинених коронавірусом.

• Загальна кількість летальних випадків – 1451.

МОЗ і Міносвіти Росії випустили наказ, згідно з яким медичні ВНЗ зобов'язані направляти студентів на практику в лікарні, де є пацієнти з коронавірусом. Як до цього ставляться самі студенти?

Їм обіцяють гроші. Їм дають 170 тисяч рублів (приблизно 2,3 тисячі доларів) – максимальний місячний оклад. Але в Росії обіцяти – обіцяють, але чи заплатять – це питання. Але ніби можливість відмовитися від такого призначення все ж є. Змусити студентів просто так – неможливо. У медичних університетах різні люди, напевно є і ті студенти, які готові заради грошей ризикувати. Тому я не виключаю, що знайдуться і добровольці.

Раніше Путін заявляв, що з 12 травня Росія буде поступово виходити з карантину. Чи не зарано, і яка реакція росіян?

Сказати твердо, що це почнеться з 12 травня – не можна. Обіцяють 6 – 7 травня заявити про план виходу з карантину. Чи займе це час до кінця травня – відповісти неможливо. Я думаю, якщо 12 і будуть оголошені якісь заходи, то почнуться вони не раніше 1 червня. Не думаю, що за 2 тижні до початку літа хтось буде вживати якихось заходів. Тим паче, що немає ознак того, що загальна ситуація з коронавірусом поліпшується.

Чи не поспішає Путін вийти з карантину для того, щоб повернути роботу людям? Адже в Росії підвищився рівень безробіття, а це явно впливає на рейтинги влади.

Це і на рейтинги влади впливає, і на економічну ситуацію. За останніми оцінками, падіння економіки імовірно буде складати до 5%. Це дуже суттєва цифра для Росії та її ВВП. Також прогнозують 10% безробіття. І чим раніше вийде країна з карантину, тим втрати будуть нижчими. Інше питання – те, що влада боїться передчасно вийти з карантину, до так званого плато (коли кількість хворих не буде збільшуватися у порівнянні з попереднім днем). Але ми ще не досягли плато, і невідомо, коли це буде.

Але ж якось на рейтинг Путіна впливає карантин?

Так. Але впливає не сам карантин, а те, що вони відмовляються давати гроші людям, які вимушені сидіти без роботи. Ось це сильно на рейтинг впливає, тому що люди хочуть якось жити, їм немає за що дітей годувати. А сам карантин не впливає, тому що особливо працювати люди і не хочуть. Тому якби платили, то напевно ніяк би і не впливало, а може і навпаки – навіть позитивно.

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Влада Курганської області пообіцяла роздати картоплю, двох поросят чи телят жителям, які втратили роботу через пандемію коронавірусу. А чи є на державному рівні програми для підтримки тих, хто втратив роботу? Або програми для бізнесу?

Адресно людям не будуть допомагати. Вони вже чітко та ясно про це заявили. Вони це називають "скидуванням з гелікоптера" – тобто скидати гроші не будуть. Всі заходи, оголошені Путіним щодо підтримки малого і середнього бізнесу – щодо оподаткування та можливості отримання безвідсоткових кредитів – виявилися цілковитою брехнею. Тому що люди, які спробували застосувати їх, побачили що все це – обман і профанація. Для безвідсоткових кредитів треба зібрати тисячі довідок, а час – це дорого. Ці гроші ж мають піти на виплату працівникам, які перебувають у вимушеній відпустці. Щобільше, з цих кредитів треба сплатити податки на заробітну плату. Тобто це обнуляє сенс отримання цих безвідсоткових кредитів.

Я поки що бачу підтримку тільки оточення Путіна – великого бізнесу. Я маю на увазі сировинні, переробні компанії та інші. От Дерипаска за 12 мільярдами звернувся. Ось тут вже дуже охоче роздають гроші із Фонду національного добробуту та з Резервного фонду.

А от адресної підтримки для людей взагалі немає. Нібито дітям в школах мають давати якісь пайки чи сніданки. Загалом нічого не зрозуміло: почали їх давати, чи ні, і ніхто відповісти не може. В будь-якому випадку, навіть якщо їжу будуть роздавати, то це дуже пізно, у нас же з березня карантин триває!

Дивіться відео інтерв'ю Марка Фейгіна про коронавірус в Росії: