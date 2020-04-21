Коронавірус у Швеції: карантин запровадили, але працюють ресторани, садочки, школи та спортзали

У ЗМІ можна побачити інформацію, що влада Швеції недостатньо жорстко бореться з коронавірусом. Чи насправді це так та якою там є ситуація, у коментарі 24 каналу розповіла юристка Марина Траттнер: вона впродовж останніх 15 років проживає у Південній Швеції.

Влада Швеції не застосовує жорсткі методи в боротьбі з коронавірусом: міф чи реальність

Як підкреслила Марина Траттнер, Швеція – ліберальна країна з високоосвіченими населенням. Тому жорсткі методи з боку влади тут не є потрібними, а потрібен діалог із суспільством. Адже населення Швеції постійно читає новини та інформацію щодо останніх досліджень у різних сферах, критично аналізує її та одразу змінює свою поведінку.

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Саме такий діалог було розпочато вже 26 січня. Тоді МЗС країни рекомендувало утриматися від поїздок до Китаю, потім – до Ірану та Італії (ці країни першими почали потерпати від спалаху COVID-19 – 24 канал). А 14-го березня шведам рекомендували взагалі не подорожувати за кордон. Водночас усі, хто поверталися додому з інших країн, залишалися за власним бажанням на двотижневому карантині та отримали грошову допомогу від держави. Також мають залишатися вдома ті, хто мають найменші симптоми.

Крім того, між 10-м і 17-м березня жителям Швеції рекомендували не відвідувати родичів у лікарнях та заборонили усі події за участю понад 500 осіб. Людям старшим за 70 років порекомендували залишатися вдома та дотримуватися безпечної відстані під час прогулянок. А хворим дозволили брати лікарняний без призначення лікаря. Закрили й театр опери та театр танців в Мальме.



З 17 березня уряд Швеції заборонив в’їзд для туристів з неєвропейських країн. Лише ті люди, у яких є нагальні потреби, мають можливість подорожувати з Данії у Швецію. Водночас тим громадянам Швеції, які повертаються додому через Копенгаген, дозволено перетнути кордон.

З 18 березня перевели учнів у гімназіях і студентів в училищах, технікумах та університетах на дистанційне навчання. Того ж дня у Швеції запровадили обмеження продажу протизапальних ліків ”в одні руки”, щоб не створювати дефіцит



З 19-го березня до червня скасували усі планові обстеження у стоматологів на півдні Швеції, окрім критичних випадків. Також влада рекомендувала не подорожувати в межах Швеції без нагальної потреби. Але пересування містом або країною не контролюють.

Якою є ситуація з громадським транспортом у Швеції: відео Дмитра Гнапа

З 24 березня заборонено харчуватися у барах, дозволено їсти у ресторанах, але потрібно дотримуватися дистанції, у маленьких ресторанах можна лише замовляти їжу додому. У закладах харчування столиці Стокгольма поліцейські постійно контролюють, чи дотримуються люди дистанції.

З 27 березня заборонили всі події за участю понад 50 осіб. Порушникам загрожує штраф або тюремне ув’язнення. 31-го березня на державному рівні заборонено відвідувати родичів у будинках для людей похилого віку. Більшість працівників компаній переведено на дистанційну роботу.

Водночас сьогодні у Швеції школи та дитсадки залишаються відкритими, громадський транспорт працює у звичайному режимі, хоча більшість пересувається машинами. Щоправда, в автобусах відгородили місця водіїв, щоб зменшити їхній ризик зараження. Зауважимо, що усі люди дотримуються дистанції та дослухаються до рекомендацій тутешнього МОЗ.

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Шведські магазини та торгові центри: якою є ситуція там

У своєму блозі Марина Траттнер пише, що торгові центри та магазини продовжують працювати. Їхні працівники намагаються слідкувати за тим, щоб відвідувачі дотримувалися безпечної дистанції один від одного. На підлозі усіх магазинів зробили позначки відстані для покупців і розташували інформаційні щити з проханням не порушувати дистанцію у півтора – два метри один від одного.

Водночас продавців відгородили пластиковими щитами, вони працюють у захисних рукавичках. На вході до магазинів стоять апарати з антисептиком і рукавичками. А усі продукти розфасовано у паперові пакети або картонні упаковки. Також магазини змінили графік роботи та додали кілька годин для покупців з груп ризику.

Прогулюватися у Швеції надворі ніхто не забороняє: тут це можна робити будь-де та будь-коли. Лише слід дотримуватися безпечної відстані один від одного.

Цікаво, що масками тут ніхто не користується. За словами влади, вони не захищають від вірусу та є потрібними лише медикам. Проте маски рекомендовано носити лише хворим. Дефіциту товарів, крім антисептиків, немає.

МОЗ Швеції рекомендує постійно провітрювати оселю, регулярно займатися спортом вдома та на природі, щоденно перебувати на свіжому повітрі.

Мені здається, що шведам вдалося обмежитися менш жорсткими методами, ніж більшості країн з двох причин. По-перше, вони почали їх запроваджувати рано. По-друге, самі шведи не чекають на "рішення згори", оскільки самі роблять висновки з отриманої інформації. Наприклад, я бачу, хоча офіційні шведські джерела рекомендують дотримуватися дистанції у 1,5 – 2 метри, більшість шведів тримає відстань у 4 - 5 метрів. А Велосипедисти збільшили відстань до 10-20 метрів,

– зазначає Марина Траттнер.

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Попри епідемію коронавірусу, шведські магазини та торгові центри продовжують працювати: відео Дмитра Гнапа

Ситуація в закладах освіти

З 18 березня усі учні у гімназіях і студенти в училищах, технікумах та університетах перейшли на дистанційне навчання. Гімназії та школи Швеції надали усім учням планшети, на яких вони роблять домашні завдання. Вчителі читають лекції на віртуальній платформі Сlassroom, учні роблять завдання в Google Meet. У Швеції з самого початку пандемії створили сторінку в інтернеті для допомоги вчителям.

Навчання тут є обов’язковим. Якщо учні гімназій пропускатимуть дистанційні заняття, їх позбавлять стипендій.

З одного боку, я не в захваті від того, що школи та дитсадки працюють у звичайному режимі. Адже там неможливо дотримуватися рекомендацій МОЗ про безпечну відстань один від одного і через дітей поширюється вірус. З іншого боку, в Швеції не вистачає медичного персоналу і, якщо школи не працюватимуть, чимало медичних працівників будуть змушеними залишитися вдома. Система не витримає такого напруження, що може призвести до катастрофічних наслідків,

– підкреслює юристка зі Швеції у своєму блозі.

За її словами, деякі батьки спробували залишити дітей вдома та займатися з ними самі, але це складно, тому що лекції не транслюють онлайн для усіх одночасно. Діти можуть синхронно робити завдання з однокласниками лише під час кількох занять. А це негативно впливає на їхні оцінки.

Державна підтримка компаній

Влада Швеції намагається врятувати економіку країни, компанії та робочі місця. Зокрема, тут запровадили цікаве рішення: роботодавцям дозволяють зменшувати робочий час і, відповідно зарплату працівників спочатку до 40%, а потім – до 20%. Решту сплачує держава.

Таким чином, працівник може отримувати до 90% від попередньої зарплати та працювати лише 20% робочого часу. На це із державного бюджету виділено 127 мільярдів крон (приблизно 11,6 мільярда євро). Прогнозують, що буде виділено додаткові 900 мільйонів крон (приблизно 82,4 мільйона євро) на боротьбу з коронавірусом у Південній Швеції.

Поточна ситуація з коронавірусом у Швеції

За даними офіційної статистики, сьогодні у Швеції заразилися коронавірусом майже 15 тисяч осіб. На жаль, 1,5 тисячі людей померли. Натомість одужало щонайменше 550 осіб. Найбільша кількість інфікованих – у Стокгольмі, серед яких є багато вихідців із Сомалі, Іраку, Сирії, Фінляндії, Туреччини, Ірану та Еритреї. Багато уражених – у будинках для людей похилого віку.



У Сконе на півдні Швеції, де проживає Марина, було уражено 550 осіб та зробили 6 398 тестів. 74 пацієнти перебувають на лікуванні у лікарнях (включно з 22 особами, які лежать у реанімації). Померли 46 осіб.

Офіційні джерела стверджують, що ситуація стабілізувалася але констатують, що загальна кількість людей на вулицях збільшилася, передусім у Стокгольмі. Але, якщо люди не дотримуватимуться рекомендованої відстані, це може негативно вплинути на розповсюдження інфекції.

Як живе Швеція в умовах коронавірусу (Фото взято з блогу Марину Траттнер у виданні "Голос Америки")

Цікаво, що раніше у Швеції щороку помирала майже однакова кількість людей. Наприклад, 14 квітня, останні підтверджені дані для порівняння з цим роком:

2015 рік – померли 272 особи;

2016 рік – 251 особа;

2017 рік – 246 осіб;

2018 рік – 272 особи (того року багато літніх людей померло від грипу та приблизно 60 осіб померли від спеки);

2019 рік – 223 особи (здебільшого вік жінок, які померли цього року складав 90 років, а чоловіків – 86);

2020 рік – 256 осіб.

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