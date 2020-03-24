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      Коронавірус у Швеції: працюють школи, ресторани і підприємства

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      Стокгольм під час пандемії коронавірусу / Getty Images

      Попри те, що у Швеції зафіксовано понад 2 тисячі заражених коронавірусом та 33 померлих від нього, країна вирішила не забороняти в'їзд та виїзд у зв’язку з епідемією. У Швеції також надалі працюють школи, бари, ресторани і підприємства, працівників яких неможливо перевести на віддалену роботу.

      Які обмеження ввела Швеція у зв’язку з коронавірусом

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      У Швеції не можна збиратися компаніями більше, ніж по 500 людей. За порушення карають штрафами та навіть ув’язненням на пів року. Тож у країні скасували масштабні публічні заходи. При цьому підприємства, на яких не можна працювати віддалено, продовжують роботу.

      МЗС Швеції рекомендувало скасувати до 14 квітня всі туристичні поїздки за кордон. При цьому робочі поїздки за кордон не заборонені. Щонайменше 3 місцеві туристичні компанії TUI, Ving та Apollo скасували або перенесли вже заброньовані поїздки, повідомило місцеве видання svt.

      Агентство з питань громадського здоров’я Швеції рекомендувало відмовитися від поїздок країною, які не є необхідними. Зокрема, це поїздки, пов’язані зі святкуванням Великодня і зустрічами з літніми родичами.

      Рекомендовано також максимально обмежити соціальні контакти людям віком понад 70 років та користуватися доставкою продуктів і ліків.

      Рекомендовано старші класи середньої школи та університети перевести на дистанційне навчання. При цьому молодші класи і дитсадки продовжують працювати.

      Основний принцип полягає в тому, що особи без симптомів, які не належать до груп ризику, повинні мати можливість продовжувати свою звичайну діяльність. Водночас зараз існує низка заходів, які допомагають зменшити поширення,
      – повідомили в Агентстві з питань громадського здоров’я Швеції.

      У країні також лібералізували правила отримання лікарняного. Так, людям навіть з легкими симптомами застуди не рекомендують виходити з дому.

      Бізнес і робота

      Бізнес Швеції, зокрема малі підприємства, потребують допомоги, пише видання The Local. Тож громадян країни закликають допомогти підприємцям, продовжуючи робити покупки, замовлення онлайн, купувати подарункові карти ресторанів або культурних організацій.

      При цьому багато підприємств пропонують нові послуги через обмеження у зв’язку з коронавірусом. Так, ресторани і магазини пропонують доставку, яка іноді є безкоштовною.

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      Розпродаж у крамниці Стокгольма під час пандемії коронавірусу / Фото Getty Images

      Проте деяким компаніям довелося звільнити співробітників. Перш за все, це авіакомпанії: Swedavia – компанія, що керує шведськими аеропортами, поромна компанія Stena Line, готелі, виробники автомобілів Volvo і Scania та інші.

      Уряд Швеції вже вжив деяких заходів, щоб допомогти компаніям подолати труднощі. Серед них – підтримка роботодавців, що скорочують робочий час, за умови, що працівник отримує більше 90% своєї зарплати, допомога на випадок хвороби, субсидована державою, і можливість виплатити пізніше внески в систему соціального страхування та ще кілька податків.

      Видання Svenska Dagbladet пише, що більше половини шведів вважає, що урядові заходи під час пандемії коронавірусу збалансовані добре.


      В яких країнах діє комендантська година у зв'язку з коронавірусом / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Коронавірус Covid-19 Здоров'я Бізнес Європа Швеція
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