Коронавірус у США: інфекція пробралася у кожен штат, Статую Свободи закрили для відвідувачів

Коронавірус Covid-19 вже зафіксований у всіх 50 штатах США, а також в окрузі Колумбія. Станом на 18 березня у країні офіційно підтверджені 6 420 випадків інфікування, летальних випадків – 108. Через спалах коронавірусу в найбільшому місті США Нью-Йорку закривають популярні серед туристів місця.

Так, Нью-Йорк закрив для відвідин Статую Свободи і Емпаєр-Стейт-Білдінг. Відповідне повідомлення з’явилось на сайті Управління національних парків США.

Актуально Ситуація гірша, ніж очікувалося: Трамп звернувся до американців

Разом зі статуєю закритий і розташований з нею по сусідству острів Елліс, де в будівлі колишнього найбільшого в Сполучених Штатах центру з прийому мігрантів розташований Музей імміграції США.

Національний монумент Статуя Свободи, а також острів Елліс з цього моменту тимчасово закриті для відвідування у зв'язку зі спалахом Covid-19,

– йдеться у заяві управління.

Туристи, які заздалегідь придбали квитки для відвідин монумента, можуть розраховувати на компенсацію.

Що відомо про Статую Свободи? Вона розташована ​​на острові Ліберті у Верхній Нью-Йоркській бухті, що за 3 кілометри на північний захід від острова Мангеттен. Це – подарунок Сполученим Штатам від народу Франції. Урочисте відкриття пам'ятника відбулося 28 жовтня 1886 року. У 1984 році статуя була включена до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Власники одного із найвідоміших хмарочосів Нью-Йорка, 102-поверхового Емпаєр-Стейт-Білдінг, теж прийняли рішення закрити на ньому оглядову площадку для відвідувань. Мета – знизити ризики поширення коронавірусу нового типу.

На скільки часу закрили оглядовий майданчик, – невідомо.

Увага! Станом на 18 березня у всіх штатах США виявлений коронавірус. Західна Вірджинія – останній штат, в якому офіційно підтвердили випадок Covid-19, через який ВООЗ оголосила пандемію.