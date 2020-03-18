02:20
18 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ІРИНА ВЕНЕДІКТОВА КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Лукашенко винайшов вакцину від коронавірусу. Кагор проти пандемії
      Вєсті Кремля
      21:01, 17 березня
      Вєсті.UA: Венедіктова стрибає по кар'єрній драбині. Гончаренко міняє амплуа
      Вєсті.UA
      20:38, 17 березня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ІРИНА ВЕНЕДІКТОВА КОРОНАВІРУС COVID-19

      Коронавірус у США: інфекція пробралася у кожен штат, Статую Свободи закрили для відвідувачів

      -
      Статую Свободи закрили для відвідувачів / Getty images

      Коронавірус Covid-19 вже зафіксований у всіх 50 штатах США, а також в окрузі Колумбія. Станом на 18 березня у країні офіційно підтверджені 6 420 випадків інфікування, летальних випадків – 108. Через спалах коронавірусу в найбільшому місті США Нью-Йорку закривають популярні серед туристів місця.

      Так, Нью-Йорк закрив для відвідин Статую Свободи і Емпаєр-Стейт-Білдінг. Відповідне повідомлення з’явилось на сайті Управління національних парків США.

      Актуально Ситуація гірша, ніж очікувалося: Трамп звернувся до американців

      Разом зі статуєю закритий і розташований з нею по сусідству острів Елліс, де в будівлі колишнього найбільшого в Сполучених Штатах центру з прийому мігрантів розташований Музей імміграції США.

      Національний монумент Статуя Свободи, а також острів Елліс з цього моменту тимчасово закриті для відвідування у зв'язку зі спалахом Covid-19,
      – йдеться у заяві управління.

      Туристи, які заздалегідь придбали квитки для відвідин монумента, можуть розраховувати на компенсацію.

      Що відомо про Статую Свободи? Вона розташована ​​на острові Ліберті у Верхній Нью-Йоркській бухті, що за 3 кілометри на північний захід від острова Мангеттен. Це – подарунок Сполученим Штатам від народу Франції. Урочисте відкриття пам'ятника відбулося 28 жовтня 1886 року. У 1984 році статуя була включена до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

      Власники одного із найвідоміших хмарочосів Нью-Йорка, 102-поверхового Емпаєр-Стейт-Білдінг, теж прийняли рішення закрити на ньому оглядову площадку для відвідувань. Мета – знизити ризики поширення коронавірусу нового типу.

      На скільки часу закрили оглядовий майданчик, – невідомо.

      Увага! Станом на 18 березня у всіх штатах США виявлений коронавірус. Західна Вірджинія – останній штат, в якому офіційно підтвердили випадок Covid-19, через який ВООЗ оголосила пандемію.

      Коронавірус в Україні: скільки людей заразилися
      17 березня
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Подорожі Здоров'я Новини Здоров'я Коронавірус Covid-19 Новини США
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      17 березня , 22:40 Закриття метро через коронавірус: чи зростуть тарифи на таксі
      Світлана Попова
      17 березня , 22:15 Новини про коронавірус 17 березня: 7 нових випадків в Україні, Євро-2020 перенесли
      Соломія Ніколайчук
      16 березня , 21:47 IPO 2020. Інвестиційні можливості
      16 березня , 14:00 Старе авто чи нове в кредит: що вигідніше
      17 березня , 22:00 Уроки з минулого. Те, що зупинило чуму, знищить і коронавірус
      Блог Медіа
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук