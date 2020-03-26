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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ЛЕОНІД КОЖАРА
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ЛЕОНІД КОЖАРА

      Коронавірус у США: кількість померлих та хворих різко зросла

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      Що відомо про коронавірус у США / shutterstock.com

      Станом на ранок 26 березня жертвами коронавірусу у США стали вже 1042 людини. Кількість хворих перевищила 69 тисяч осіб.

      Відповідно до підрахунків американського університету Джона Хопкінса, найгірша ситуація у штаті Нью-Йорк.

      Зверніть увагу У ВООЗ закликають не поспішати скасовувати карантин через коронавірус

      Четверта частина всіх смертельних випадків саме у штаті Нью-Йорк, а кількість хворих вже перевищила 32 тисяч осіб.

      Зауважимо, що США займають третє місце за кількістю зараджених осіб після Китаю та Італії.

      Коронавірус у США: що відомо

      • Всесвітня організація охорони здоров’я попередила, що новим епіцентром поширення коронавірусу може стати США.
      • З 13 березня Сполучені Штати тимчасово зупинили на місяць транспортне сполучення з Європою, Великою Британією, Ірландією та Канадою.
      • 13 березня Дональд Трамп оголосив надзвичайний стан.
      • Згодом у США схвалили перші ліки проти коронавірусу – хворих лікуватимуть за допомогою плазми крові тих, хто вже одужав від Covid-2019.
      • Уряд США роздасть кожній родині по 3 тисячі доларів через коронавірус.
      • Окрім того, у Сполучених Штатах розпочинаються клінічні випробування вакцини проти коронавірусу.

      коронавірус правда міфи
      Міфи та правда про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Коронавірус Covid-19 Лікування Медицина Новини Здоров'я Здоров'я Новини США Жертви
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