Коронавірус у США: кількість померлих та хворих різко зросла

Станом на ранок 26 березня жертвами коронавірусу у США стали вже 1042 людини. Кількість хворих перевищила 69 тисяч осіб.

Відповідно до підрахунків американського університету Джона Хопкінса, найгірша ситуація у штаті Нью-Йорк.

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Четверта частина всіх смертельних випадків саме у штаті Нью-Йорк, а кількість хворих вже перевищила 32 тисяч осіб.

Зауважимо, що США займають третє місце за кількістю зараджених осіб після Китаю та Італії.

Коронавірус у США: що відомо

Всесвітня організація охорони здоров’я попередила, що новим епіцентром поширення коронавірусу може стати США.

З 13 березня Сполучені Штати тимчасово зупинили на місяць транспортне сполучення з Європою, Великою Британією, Ірландією та Канадою.

13 березня Дональд Трамп оголосив надзвичайний стан.

Згодом у США схвалили перші ліки проти коронавірусу – хворих лікуватимуть за допомогою плазми крові тих, хто вже одужав від Covid-2019.

Уряд США роздасть кожній родині по 3 тисячі доларів через коронавірус.

Окрім того, у Сполучених Штатах розпочинаються клінічні випробування вакцини проти коронавірусу.



Міфи та правда про коронавірус / Інфографіка 24 каналу